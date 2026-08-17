Внедрение генеративного искусственного интеллекта кардинально трансформирует рынок фриланса. Простые и повторяющиеся задачи теряют популярность, тогда как сложные направления, тесно связанные с нейросетями, уверенно набирают обороты. Такой вывод сделали исследователи университета «Зерокодер», проанализировавшие динамику российского и международного рынка удаленной работы за последние одиннадцать лет.

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Статистика глобальной платформы Upwork наглядно показывает эту трансформацию. С ноября 2022-го по февраль 2024 года заказы на копирайтинг обвалились на треть, переводы упали почти на пятую часть, а потребность в клиентской поддержке снизилась на 16%. Зато видеомонтаж и продакшн прибавили 39%, веб-дизайн и графика подросли на 8–10%, разработка frontend и backend — на 4–6%. Настоящий взрыв произошел в сегменте ИИ-компетенций: генерация видео нейросетями взлетела на 329%, интеграция ИИ-решений — на 178%, а подготовка данных — на 154%.

Аналитики называют этот процесс «эффектом песочных часов». Рынок поляризуется: снизу остаются дешевые шаблонные задачи, которые легко автоматизировать, сверху концентрируются проекты, требующие высокой экспертизы и ответственности. Средний сегмент сжимается — заказчики все чаще выполняют простые операции через нейросети, а сложные поручают квалифицированным исполнителям.

Экономика платформ подтверждает этот сдвиг. На Fiverr средний чек с 2019 по 2025 год вырос вдвое — с $170 до $342. При этом количество покупателей сократилось на четверть — с 4,2 до 3,1 млн человек. В 2025 году спрос на ИИ-навыки взлетел на 109%, тогда как остальные категории показали скромный рост в 23%.

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Российский рынок движется по тому же пути, но с отставанием примерно в два года. Опрос 1800 фрилансеров в октябре 2024 года зафиксировал падение числа заказов у переводчиков на 29%, у копирайтеров — на 20%. На бирже Kwork средний чек вырос на 11,6%, доля повторных заказов достигла 46,4%, а 80% клиентов уже используют нейросети. По оценкам «Где. Эксперт», объем российского рынка цифрового фриланса в 2025 году составил 2,58 трлн рублей — рост на 21%, а в 2026-м ожидается прибавка еще на 20%.

Новое значение приобретает характер задачи. Чем проще и детальнее техническое задание, тем выше вероятность еёе автоматизации. Там же, где нужно интерпретировать результаты, работать с нечеткими вводными, комбинировать инструменты и нести ответственность за финальный продукт, ИИ превращается в усилитель, а не в угрозу. Именно поэтому взлетает спрос на специалистов по ИИ-агентам, большим языковым моделям, машинному обучению, MLOps и Data Engineering.

По данным SkillStaff, в первом квартале 2026 года зарплаты в MLOps и Data Engineering активно росли на всех уровнях: начинающие специалисты получали 180–230 тыс. руб., руководители команд — 460–600 тыс. руб. ИИ меняет и саму карьерную модель: опытные исполнители, чьим преимуществом раньше была скорость выполнения типовых задач, это преимущество теряют. Новичкам все труднее получить первый опыт в автоматизируемых сегментах. На первый план выходят навыки проверки и доработки результатов ИИ, а также умение отвечать за качество конечного продукта.

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