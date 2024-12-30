Новый год — новое поколение. Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями поколения «Бета», которое продлится примерно до 2039 года. Это поколение сменит поколение «Альфа» (2010-2024), а до него были поколения Z (зумеры, 1996-2010) и Y (миллениалы, 1981-1996).

Новое поколение детей «наследует мир, сталкивающийся с серьезными социальными проблемами», — отметил социальный исследователь и футуролог Марк Маккриндл, создатель термина «Поколение Альфа».

Он подчеркнул, что в условиях изменения климата, глобальных демографических трансформаций и стремительной урбанизации устойчивое развитие станет не просто желательным, а необходимым. Маккриндл также добавил, что к 2035 году поколение «Бета» будет составлять 16% населения Земли и будет жить в мире, где доминирует искусственный интеллект. «Поколение Бета столкнется с эпохой, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью войдут в повседневную жизнь — включая образование, рабочие места, здравоохранение и развлечения», — объяснил он.

Маккриндл также отметил, что родители поколения «Бета», в основном представляющие поколение Z, будут использовать социальные сети по-другому, чем их предшественники. «В то время как многие миллениалы использовали социальные сети для того, чтобы запечатлеть каждый момент жизни своих детей, поколение Z уже с раннего возраста понимает как плюсы, так и минусы этих платформ, — отметил он. — Родители поколения Z с большей вероятностью согласятся с тем, что ограничение времени, которое их ребенок проводит за экраном, является для них приоритетом».

Исследователь поколения Джейсон Дорси добавил, что представители поколения «Бета» будут рождаться в постпандемийном мире, о котором они будут изучать на уроках истории. «Это будет что-то, с чем, возможно, сталкивались старшие братья или сестры, и о чем они, безусловно, будут учить на уроках истории, но это не будет считаться актуальным событием», — сказал он.

«Скорее всего, когда поколение “Бета” достигнет возраста для голосования, в качестве выборных чиновников будут представители Поколения Z, — добавил Дорси. Изменение климата останется для них действительно важной проблемой».

Аналитики банка для предпринимателей и предприятий «Точка» изучили данные около 600 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Они выяснили, что чаще всего зумеры открывают собственное дело в 23 года. Именно на этот возраст приходится 14,21% от общего числа бизнесменов этого поколения.