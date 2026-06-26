На счетах россиян лежат десятки триллионов рублей, а российский арт-рынок оценивается всего в 4,1 млрд руб. Однако именно сейчас искусство все чаще обсуждают не как предмет коллекционирования, а как потенциальный инвестиционный актив. К такому выводу пришли авторы исследования MyReport. Art, представленного на конференции в Агентстве креативных индустрий.

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По данным исследования, в 2025 году совокупная выручка российских галерей, аукционных домов и ярмарок выросла на 5,4%, до 4,1 млрд руб. Однако сама цифра выглядит весьма скромно на фоне объема свободного капитала. На банковских депозитах физических лиц сейчас находится около 73,8 трлн руб. (данные Центробанка РФ). Даже если в искусство когда-нибудь придет 1% этих средств, это почти в 180 раз больше всего нынешнего объема российского арт-рынка.

«Проблема не в отсутствии капитала. Проблема в том, какие новые классы активов смогут привлечь хотя бы малую его часть», — считает основатель платформы MyInvest. Art Владимир Шабасон.

Авторы исследования связывают этот интерес с изменением инвестиционного рынка последних лет. После 2022 года у российских инвесторов заметно сократился выбор привычных зарубежных инструментов, тогда как число самих инвесторов продолжает расти. По данным Московской биржи, сегодня в стране зарегистрировано 41,6 млн частных инвесторов и почти 80 млн брокерских счетов.

«Инвесторы тоже ищут новые инструменты. Денег много, но возникает вопрос: куда их вкладывать?» — отметил Шабасон во время презентации исследования. При этом, по его словам, арт-рынку придется научиться разговаривать с этой аудиторией на языке инвестиций. «Эти 41 млн человек говорят языком цифр, данных, метрик и индексов».

Рост обеспечили не галереи

Самой заметной тенденцией прошлого года стало перераспределение активности внутри рынка. Если выручка галерей сократилась на 11,1%, то аукционные дома прибавили 23,4%, а ярмарки — 16,2%.

По мнению авторов исследования, это говорит о том, что покупатели постепенно переходят к более прозрачным форматам сделок, где проще оценить стоимость работы, сравнить предложения и проследить историю продаж.

«Для инвестора аукцион — это фиксация сделки, документы и понятная доказательная база владения активом», — пояснил Шабасон.

При этом именно прозрачность остается одной из главных проблем рынка. Почти половина участников исследования не раскрывает финансовую отчетность, а среди галерей открытые данные публикуют лишь около 52% игроков. По мнению игроков рынка, именно это пока мешает воспринимать искусство как полноценный инвестиционный инструмент.

«Главным инструментом галериста было и остается доверие. В долгосрочной перспективе только прозрачность может сохранить доверие покупателей», — отметила арт-директор, основатель платформы «Сабстанция», инициатор направления Urban + Art ЦСИ Винзавод Сабина Чагина.

При этом сами галеристы отмечают, что структура спроса постепенно меняется. Если раньше основную аудиторию составляли коллекционеры, то теперь появляются клиенты, которые рассматривают искусство прежде всего как альтернативный актив и приходят за консультациями по формированию инвестиционных коллекций.

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Искусство как бизнес-инструмент

Еще одна тенденция, которую отметили участники конференции, — растущий интерес бизнеса к сотрудничеству с художниками. Причем речь идет уже не только о спонсорстве выставок или оформлении офисов.

По словам представителей галерей, девелоперы все чаще используют искусство для формирования общественных пространств и создания точек притяжения внутри жилых проектов. Для брендов же коллаборации с художниками становятся способом выстраивать долгосрочную коммуникацию с аудиторией, а не разовой маркетинговой акцией.

«Бизнесу уже недостаточно просто разместить искусство в офисе или логотип на выставке. Ему нужно сформировать культурные смыслы», — считает генеральный директор галереи Cube Елена Фадеева.

По ее словам, это приводит к тому, что роль галерей постепенно меняется, и они становятся не только продавцами произведений искусства, но и продюсерскими центрами, которые сопровождают проекты от идеи до реализации.

По словам художника Глеба Солнцева, для самих авторов сотрудничество с бизнесом тоже перестает восприниматься как случайный коммерческий заказ. Все чаще речь идет о долгосрочных проектах, которые помогают художнику расширять аудиторию и профессиональные возможности, а компании — решать вполне прикладные задачи коммуникации с клиентами.

«Когда ты работаешь, к примеру, с какой-то компанией, у которой совершенно другие мощности и возможности, ты можешь создать более крупные и интересные для себя проекты и выйти на какой-то другой уровень. То есть компании дают возможность и инструментарий для художника для реализации каких-то концепций, которые благодаря этому могут быть замечены. И бизнесу всегда интересно тоже масштабирование. И еще со времен Медичи бизнес всегда использовал искусство для и легализации и адаптации собственного дела к более широким массам», — поделился Солнцев.

Следующий шаг — цифровые активы

Одним из возможных драйверов рынка современного участники называют цифровые финансовые активы, обеспеченные произведениями искусства. Согласно исследованию, около 38% российских галерей уже рассматривают выпуск подобных инструментов.

Сам рынок ЦФА растет значительно быстрее арт-индустрии: его объем в прошлом году достиг 1,65 трлн руб., а число пользователей приблизилось к 760 тыс. человек. Пока доля искусства в этом сегменте практически незаметна, однако участники рынка считают, что именно цифровые инструменты способны сделать инвестиции в искусство более доступными.

Как отметил Игорь Егоркин, генеральный директор платформы цифровых финансовых активов «Токеон», цифровые права позволяют владельцу «не продавать капитал, который висит на стене», а использовать произведение искусства как основу для привлечения финансирования.

Пока российский арт-рынок слишком мал, чтобы конкурировать с традиционными инвестиционными инструментами. Однако разговор вокруг него заметно изменился. Если еще несколько лет назад обсуждали в основном художников и выставки, то теперь все чаще говорят о ликвидности, прозрачности, инфраструктуре и новых финансовых механизмах. Именно от того, удастся ли рынку решить эти задачи, будет зависеть, сможет ли искусство стать полноценным классом активов, а не только объектом коллекционирования.

Что это значит для бизнеса (который хочет в искусство)

Если несколько лет назад сотрудничество компаний с художниками чаще выглядело как имиджевая акция, то теперь бизнес начинает использовать искусство как вполне прикладной инструмент. Компаниям уже недостаточно просто разместить картину в офисе или поставить логотип на выставке. Все чаще бизнес приходит за возможностью через искусство сформулировать собственные ценности и создать долгосрочный культурный продукт, а не разовую рекламную кампанию. В этой модели галерея становится не столько продавцом работ, сколько продюсером проекта: помогает подобрать художника, сопровождает производство и отвечает за качество результата.

Как классическая галерейная модель перестает работать, так и застройщики перестали использовать искусство как элемент декора. Девелоперам приходится создавать общественные пространства, точки притяжения и культурную среду вокруг своих проектов. Здесь искусство становится одним из инструментов, который помогает сделать жилой комплекс не просто набором квадратных метров, а местом, где людям хочется проводить время.

Бренды и компании параллельно все чаще заказывают не логотивы, а полноценные художественные интеграции: инсталляции, оформление общественных пространств, лимитированные продукты, корпоративные коллекции и специальные проекты с художниками.

В то же время и для самих художников такой поворот означает необходимость работать совсем по другим правилам, учитывая не столько то, как предприниматель может их поддержать, но и то, какую практическую ценность современное искусство способно создать для самого бизнеса.

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