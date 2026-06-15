Испанский HR-tech стартап Orbio закрыл раунд Series A на $21 млн, который возглавила Dawn Capital. Компания, основанная в 2025 году, разрабатывает платформу на базе ИИ-агентов для найма, онбординга и дальнейшего сопровождения линейных сотрудников.

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Основатели Orbio оценивают потенциальный рынок в 2,7 млрд человек, занятых в здравоохранении, розничной торговле, логистике и гостиничном бизнесе. С учетом предыдущих раундов общий объем привлеченного финансирования компании, по ее данным, превышает $26 млн. Среди ранних инвесторов стартапа назывались Visionaries и 2100 Ventures.

Среди клиентов компании — сети Poke и YUM! Brands, владеющая Pizza Hut, Taco Bell и KFC. Отдельно Orbio выделяет кейс The Stepping Stones Group, сети в сфере психологического здоровья, где ИИ-агент компании помогает управлять HR-операциями в США. По данным стартапа, после внедрения алгоритмов Orbio конверсия кандидатов в нанятых сотрудников у клиники выросла на 20%. Генеральный директор Orbio Серги Бастардас также сообщил, что часть первых пилотных клиентов перешла к полному развертыванию платформы.

Платформа включает трех специализированных агентов. Maria отвечает за рекрутинг, Daniel — за онбординг, Claire — за сопровождение сотрудника в течение рабочего цикла. Агенты проводят интервью с кандидатами, оценивают соответствие позиции, отслеживают рабочие показатели и ведут регулярные диалоги с персоналом. По словам Бастардаса, каждый агент собирает данные, которые затем используются в смежных процессах: сигналы с этапа онбординга помогают корректировать критерии рекрутинга, exit-интервью показывают причины увольнений, а показатели вовлеченности помогают заранее видеть риски текучести.

На рынке автоматизации HR-процессов для линейного персонала Orbio конкурирует с Paradox, который специализируется на рекрутинге, и WorkJam, ориентированным на операционное управление сменами. При этом Бастардас считает главным конкурентом не столько другие платформы, сколько старую практику: найм и адаптация линейных сотрудников во многих компаниях до сих пор идут через электронные таблицы и телефонные звонки, без единой системы учета и аналитики. Именно этот разрыв между офисными HR-системами и реальной работой с линейным персоналом компания считает своей рыночной возможностью.

В позиционировании Orbio главный акцент сделан на сегменте, который долго оставался на периферии корпоративной автоматизации. Линейные сотрудники часто не имеют корпоративной почты и не встроены в стандартные HR-системы, которые изначально создавались прежде всего под офисный персонал.

Привлеченные средства Orbio планирует направить на расширение команды и разработку новых агентов. По словам Бастардаса, платформа будет двигаться к большей автономности в части операций по управлению персоналом, но ключевые решения должны оставаться за менеджментом.

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