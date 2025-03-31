Недавние исследования, проведенные компанией OpenAI вместе с Массачусетским технологическим институтом (MIT), показали, что у небольшого процента людей, активно использующих ChatGPT, усилилось чувство одиночества и снизилась эмоциональная зависимость.

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В первом исследовании команда OpenAI проанализировала более 4 млн разговоров с ChatGPT от 4 076 добровольцев. Во втором исследовании ученые проводили психологическое тестирование 981 человека, использовавшего чат-бота минимум пять минут ежедневно в течение четырех недель.

Результаты показали корреляцию между «личными» разговорами с ChatGPT и переживанием одиночества. Вместе с этим частое использование нейросети снижало эмоциональную зависимость от нее. Исследование показало, что большинство пользователей не формируют глубоких эмоциональных связей с ботом, даже при частом использовании режима Advanced Voice Mode, где возможно вести довольно естественный диалог.

Эксперты предполагают, что достаточно убедительные чат-боты могут отвлекать людей от контактов с людьми, усиливая чувство одиночества и зависимость от синтетического собеседника. Некоторые компании уже используют эту потребность в общении, предлагая ИИ-компаньонов как способ построения эмоциональных связей.

Важно отметить, что ИИ-чатботы не всегда негативно влияют на пользователей. Например, ранее ученые выяснили, что популярное приложение для психотерапии Limbic, работающее на базе нейросети, увеличивает успешность когнитивно-поведенческой терапии у пациентов.