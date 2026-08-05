Правительство России занялось изменением порядка использования объектов интеллектуальной собственности при обучении систем искусственного интеллекта. По данным «Ведомостей», профильные ведомства совместно с отраслевыми объединениями и правообладателями должны выработать предложения, устраняющие нынешние правовые противоречия.

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Главная дискуссия связана с недавно принятым законом о развитии искусственного интеллекта. Юристы считают, что отдельные его положения расходятся с Гражданским кодексом. В первую очередь вопросы вызывает механизм обучения языковых моделей на общедоступных произведениях без отдельного разрешения авторов, а также отсутствие четких критериев, позволяющих определить, какой вклад человека достаточен для возникновения авторских прав на материал, созданный с применением нейросетей.

Для подготовки новой модели регулирования создана рабочая группа при президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Параллельно аналогичная работа идет на площадке правительственной подкомиссии по развитию ИИ, где собирают предложения от разработчиков, представителей медиаиндустрии, издателей и других участников рынка.

Активне всего обсуждается создание системы, которая позволит правообладателям получать вознаграждение за использование их произведений при обучении нейросетей. Среди возможных решений рассматриваются коллективное лицензирование, специализированные цифровые платформы для предоставления контента, а также механизм компенсаций по аналогии с действующей системой сбора вознаграждения с отдельных категорий электронной техники.

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В качестве примеров изучается зарубежная практика. В Евросоюзе уже действует режим, позволяющий анализировать данные при соблюдении специальных условий и возможности правообладателя отказаться от такого использования. Китай развивает цифровые площадки, через которые авторы самостоятельно предоставляют материалы для обучения ИИ и получают выплаты. В США единый подход пока не сформирован: ключевые вопросы продолжают решаться в судах, а крупнейшие разработчики все чаще заключают прямые лицензионные соглашения с издателями и медиакомпаниями.

Российские правообладатели настаивают, что коммерческое использование произведений для обучения нейросетей должно сопровождаться прозрачным механизмом лицензирования и выплат. По мнению участников рынка, отсутствие таких правил создает риск конфликтов между авторами и разработчиками, а также затрудняет дальнейшее развитие отрасли.

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности также предлагают закрепить обязанность разработчиков раскрывать происхождение обучающих массивов данных. Это, по их оценке, позволит упростить защиту авторских прав и сделать использование контента для обучения искусственного интеллекта более прозрачным.

Ожидается, что первые предложения по корректировке законодательства рабочая группа представит до конца сентября. После этого может начаться подготовка поправок, которые должны синхронизировать нормы закона об искусственном интеллекте с положениями гражданского законодательства и определить единые правила взаимодействия технологических компаний и правообладателей.

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