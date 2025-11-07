Каждый третий россиянин (33%), имеющий подработку, читает или слушает книги более часа в день. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы гибкой занятости Ventra Go! и сервиса «Литрес», основанные на опросе временных работников в 16 городах-миллионниках. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Основной целью чтения для респондентов является снятие стресса и переключение внимания — так ответили 33% участников. Еще для 33% это форма развлечения, а 22% используют книги или аудиокниги для сопровождения монотонной работы.

Наиболее популярными жанрами среди опрошенных стали фантастика, фэнтези, литература по саморазвитию и детективы.

Исследование также выявило связь между читательскими предпочтениями и характером занятости. Например, курьеры и работники ритейла чаще выбирают фантастику (41%) и книги по саморазвитию (28%), а таксисты отдают предпочтение детективам (38%).

Доминирующим форматом потребления контента стали аудиокниги: их ежедневно слушает каждый четвертый респондент. 65% участников опроса отметили, что чтение помогает им справляться с усталостью.

Большинство предпочитает читать дома перед сном (около 50%), 9% делают это непосредственно на рабочем месте, а 8% — в перерывах.