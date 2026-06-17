Более 4 тыс. мер поддержки, десятки порталов и сотни условий не сделали госпомощь популярнее среди предпринимателей. Исследование Media Instinct Prime показало, что бизнес предпочитает искать поддержку через привычные сервисы, а о грантах знают значительно больше бизнесменов, чем реально пытаются их получить. Подробности — в распоряжении «Инка».

Результаты исследования констатируют, что гранты и субсидии остаются одной из самых известных мер поддержки малого и среднего бизнеса, но одновременно — одной из самых не востребованных. О таких программах знает 61% предпринимателей, однако рассматривали возможность воспользоваться ими только 33% респондентов, а реально обращался за поддержкой лишь 21%.

Для сравнения, льготные кредиты имеют гораздо более высокую конверсию: о них знают 77% предпринимателей, а пользовались ими 45%.

Авторы исследования связывают ситуацию не с недостатком информирования, а с устройством самой системы поддержки. Почти половина предпринимателей призналась, что их останавливает непрозрачность процесса и результата получения помощи. Еще 36% считают препятствием большой объем документов, а 23% уверены, что заявку все равно не одобрят.

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Судя по результатам исследования, проблема не в том, что бизнес не слышал о мерах поддержки. Скорее наоборот: предприниматели слишком хорошо представляют, сколько времени может занять поиск подходящей программы и подготовка документов.

Исследователи насчитали более 4 тыс. мер поддержки, распределенных по 87 порталам. При этом среднестатистическому предпринимателю обычно нужны одна-две программы, релевантные его отрасли, региону и стадии развития бизнеса.

Неудивительно, что бизнесмены предпочитают искать информацию там, где уже работают. За последний год информацию о мерах поддержки через «Госуслуги» искали 33% опрошенных, через банки — 23%, тогда как профильными площадками пользовались заметно реже.

Ключевая проблема текущего состояния распределения мер поддержки МСП состоит в недостаточной адресности мер поддержки, отмечают авторы исследования. По их мнению, предпринимателям нужен не каталог из тысяч программ, а персонализированный подбор мер поддержки по ИНН, ОКВЭД, региону и этапу развития бизнеса.

По словам управляющего партнера Media Instinct Prime, консалтингового подразделения Media Instinct Group Александра Сироватского, чтобы получить господдержку, бизнесменам приходится анализировать огромные объемы информации — несколько десятков тысяч ситуаций поддержки, которые нужно соотнести с сопоставимыми бизнесами. И здесь уместно было бы отдать задачу распределения и оценки банкам, анализируя затем эффективность банков по распределению и росту налоговой отдачи от всего пакета получателей каждого банка.

«Такой подход сделает принципы распределения и контроля существенно проще и прозрачнее для государства. Он соответствует заявленным в исследовании запросам представителей МСП», — убежден он.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей исследование выглядит как напоминание: дефицит господдержки сегодня во многом информационный. Программ много, но значительная часть бизнеса либо не знает о подходящих инструментах, либо отказывается от них из-за сложности процедур. В таких условиях выигрывают компании, которые рассматривают поиск мер поддержки как часть финансового планирования, а не как разовую попытку получить грант «на удачу».

В исследовании приняли участие 400 представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и людей, планирующих открыть свое дело. Дополнительно авторы провели 20 глубинных интервью с предпринимателями, которые пользовались или пытались воспользоваться мерами поддержки.

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