В российском обществе распространена практика сознательного искажения информации о личных доходах. Более 40% граждан склонны скрывать или преуменьшать свой реальный уровень заработка в беседах с близким окружением, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно результатам опроса, 43% респондентов признались, что в общении с друзьями и коллегами они занижают свои доходы или создают впечатление жизни в более скромных условиях, чем есть на самом деле. Для сравнения, лишь 29% опрошенных склонны приукрашивать свое финансовое положение, а 28% сообщают о доходах честно, без искажений.

Практика занижения доходов значительно более характерна для женщин. Свои реальные заработки скрывают 46% женщин против 27% мужчин. При этом мотивация у полов различается:

Женщины чаще всего (61% из тех, кто занижает доход) делают это в отношениях с партнером, чтобы не заставлять мужчину, который может зарабатывать меньше, чувствовать себя некомфортно.

Мужчины, которые искажают информацию (почти 70% из этой группы), напротив, склонны преувеличивать доходы с целью произвести впечатление на женщин.

Наиболее ярко тенденция к сокрытию реальных заработков проявляется в столичном регионе. Среди жителей Москвы и Московской области свои доходы занижают 52% респондентов. Как отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, в мегаполисах это может быть связано с желанием «не выделяться или избегать сравнения».

Кроме того, честность о доходах коррелирует с их уровнем: среди граждан с высоким заработком честно говорят о зарплате 48%, тогда как среди людей с доходом ниже среднего — только 18%.

Эксперты подчеркивают, что эта социальная тенденция имеет практическое значение для бизнеса: компаниям необходимо учитывать расхождение между реальным и декларируемым финансовым положением людей при сегментации аудитории, таргетировании рекламы и разработке клиентских коммуникаций.