В российском обществе распространена практика сознательного искажения информации о личных доходах. Более 40% граждан склонны скрывать или преуменьшать свой реальный уровень заработка в беседах с близким окружением, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Согласно результатам опроса, 43% респондентов признались, что в общении с друзьями и коллегами они занижают свои доходы или создают впечатление жизни в более скромных условиях, чем есть на самом деле. Для сравнения, лишь 29% опрошенных склонны приукрашивать свое финансовое положение, а 28% сообщают о доходах честно, без искажений.
Практика занижения доходов значительно более характерна для женщин. Свои реальные заработки скрывают 46% женщин против 27% мужчин. При этом мотивация у полов различается:
Наиболее ярко тенденция к сокрытию реальных заработков проявляется в столичном регионе. Среди жителей Москвы и Московской области свои доходы занижают 52% респондентов. Как отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, в мегаполисах это может быть связано с желанием «не выделяться или избегать сравнения».
Кроме того, честность о доходах коррелирует с их уровнем: среди граждан с высоким заработком честно говорят о зарплате 48%, тогда как среди людей с доходом ниже среднего — только 18%.
Эксперты подчеркивают, что эта социальная тенденция имеет практическое значение для бизнеса: компаниям необходимо учитывать расхождение между реальным и декларируемым финансовым положением людей при сегментации аудитории, таргетировании рекламы и разработке клиентских коммуникаций.
Исследование было проведено среди 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.