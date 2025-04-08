Большинство (84%) россиян стараются заботиться о природе и соблюдают экопривычки в быту, следует из исследования сервиса «Яндекс Аренда», подготовленного ко Дню Земли, 22 апреля. Подробности — в распоряжении «Инк.».

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В опросе приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних россиян. Так, половина (51%) респондентов рассказали, что используют только многоразовую посуду, еще 38% стараются реже покупать вещи, не входящие в список необходимых покупок. Почти столько же (37%) опрошенных сдают старую одежду, текстиль и другие предметы на переработку.

Кроме того, четверть (26%) россиян занимаются раздельным сбором мусора, а каждый пятый респондент покупает часть товаров из переработанных материалов.

«Бережное отношение к окружающей среде с каждым годом становится все более трендовым. <…> Например, около 63% респондентов устанавливают энергосберегающие лампочки, 51% — экономят воду, 42% — используют одноразовые приборы и вещи повторно, если это возможно», — добавил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.