Россияне пока не воспринимают банки маркетплейсов как самостоятельную альтернативу традиционным кредитным организациям. Согласно исследованию Axenix, 65% клиентов готовы отказаться от их услуг, если исчезнут скидки, кешбэк и другие бонусы. Для большинства пользователей такой банк остается прежде всего частью маркетплейса, а не отдельным финансовым сервисом.

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По данным исследования, 85% опрошенных считают банки маркетплейсов встроенным сервисом торговой площадки, а не самостоятельным финансовым институтом. Еще 56% не готовы пользоваться ими за пределами экосистемы, а 60% совершают через такие банки только операции, связанные с покупками на маркетплейсе.

По мнению аналитиков, дальнейший рост банков маркетплейсов сдерживает не нехватка финансовых продуктов, а недоверие пользователей. Изменить отношение клиентов могло бы включение таких банков в перечень системно значимых кредитных организаций. Этот статус способен стать дополнительным сигналом надежности: он предполагает более жесткие требования Банка России к финансовой устойчивости, платежной инфраструктуре и операционной деятельности. Ранее возможность такого решения допускала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

При этом эксперты не считают перспективной попытку напрямую конкурировать с крупнейшими банками при помощи стандартного набора финансовых продуктов. Сильная сторона банков маркетплейсов — возможность встроить оплату и другие сервисы непосредственно в процесс покупки. Наиболее перспективными направлениями аналитики называют платежные решения, рассрочку и программы лояльности, которые позволяют влиять на выбор клиента в момент оформления заказа.

Одновременно банки маркетплейсов постепенно осваивают классические банковские продукты. Собственные программы кредитования уже развивают дочерние структуры Ozon, Wildberries и «Яндекса». Аналитики считают, что кредиты могут стать новым источником роста, но вместе с увеличением портфелей будет расти и риск снижения прибыльности.

Еще один риск — высокая стоимость привлечения клиентов. Из-за острой конкуренции на банковском рынке новым игрокам приходится постоянно вкладываться в бонусные программы и маркетинг, тогда как схожесть финансовых продуктов только усиливает ценовую борьбу. В результате расходы на привлечение и удержание аудитории могут заметно снизить маржинальность банков маркетплейсов.

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