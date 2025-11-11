Подавляющее большинство россиян (74%) рассматривают путешествия как важную часть своей жизни после выхода на пенсию. Как пишет ТАСС, результаты опроса, проведенного НПФ «Будущее» в октябре-ноябре 2025 года, в котором приняли участие 3 тыс. респондентов, демонстрируют четкие планы и предпочтения будущих пенсионеров.

Половина опрошенных (50%) хотели бы путешествовать при определенных условиях — при наличии достаточных финансовых средств и удовлетворительном состоянии здоровья. Почти каждый четвертый (23%) планирует исследовать мир безусловно, не ставя свои планы в зависимость от внешних обстоятельств.

Внутри России самыми привлекательными направлениями для будущих пенсионеров стали:

● Озеро Байкал (41%);

● Крым (35%);

● Алтай (33%).

Также в списке желаний значатся горные пейзажи Кавказа (26%), достопримечательности Дальнего Востока (20%), исторические памятники Золотого кольца (18%) и уникальная природа Русского Севера (14%).

Среди зарубежных направлений лидируют:

● Китай (19%);

● Таиланд (11%);

● Вьетнам (9%).

При этом каждый девятый респондент выразил интерес к Южной Корее, Индии, Италии и Франции. Значительная часть опрошенных (18%) и вовсе не планирует ограничиваться отдельными странами и мечтает отправиться в кругосветное путешествие.

Будущие пенсионеры намерены путешествовать в первую очередь на самолете (45%); затем на поезде (30%) и на личном автомобиле (18%). Среди экзотических вариантов были названы теплоход (2,6%), собственная яхта (2%) и даже ледокол (1,3%).

Оценки минимально необходимой суммы для «поездки мечты» сильно разнятся: 27% считают достаточным бюджет в 150–300 тыс. руб., 14% оценивают свою мечту в 300–500 тыс. руб., а 13% заявили, что для их планов потребуется более 2 млн руб..