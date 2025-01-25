Согласно исследованию, крепкие мышцы и хорошая физическая подготовка могут наполовину снизить вероятность летального исхода у онкологических больных. При этом индивидуально разработанные планы тренировок способны улучшить шансы на выживание.

За последние годы вероятность смерти от рака заметно снизилась благодаря повышенному вниманию к симптомам заболевания и лучшему доступу к медицинским услугам и лечению. Тем не менее несмотря на эти достижения, побочные эффекты терапии, такие как негативное влияние на сердце и мышцы, могут сказаться на уровне выживания пациентов.

Исследование, в котором приняли участие почти 47 000 больных раком с разными формами и стадиями заболевания, показало, что наличие мышечной силы и хорошей физической формы связано со значительно меньшим риском смертности от различных причин у таких пациентов.

Исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии решили выяснить, могут ли определенные физические показатели, такие как мышечная сила, состояние сердца и легких, помочь людям с раком жить дольше. Они изучили несколько исследований, которые были опубликованы до августа 2023 года. Результаты показали, что у людей с хорошей мышечной силой и физической подготовкой риск смерти был на 31–46% ниже, чем у тех, у кого эти показатели были низкими. Это особенно важно для пациентов с более поздними стадиями рака. Например, у больных с 3-й и 4-й стадией рака вероятность смерти снизилась на 8–46%, если они были физически активны. У пациентов с раком легких либо проблемами с пищеварением этот риск также снизился на 19–41%.

Результаты исследования показали, что сила мышц может стать важным инструментом в клинической практике для оценки риска смерти у пациентов с раком на поздних стадиях и, следовательно, укрепляющие упражнения могут помочь улучшить продолжительность жизни таких больных.

Еще одно исследование продемонстрировало, что сочетание поддержания стройной талии с регулярной физической активностью значительно эффективнее в снижении риска возникновения рака, чем каждый из этих факторов по отдельности. Для достижения максимального эффекта людям необходимо как заниматься спортом, так и контролировать свой вес.

Доктор Хелен Крокер, заместитель директора по исследованиям и политике во Всемирном фонде исследований рака, отметила: «Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода к образу жизни. Фокусироваться только на одном аспекте недостаточно. Поддержание здорового веса, особенно окружности талии в пределах рекомендованных параметров, а также регулярная физическая активность и сбалансированное питание — все эти элементы играют ключевую роль в снижении риска развития рака».

Cancer Research UK, ведущая благотворительная организация, занимающаяся борьбой с раком в Великобритании, объявила в среду о выделении 10 млн фунтов стерлингов на разработку новых инструментов, основанных на искусственном интеллекте и аналитике, с целью улучшения раннего выявления и профилактики рака.

В рамках пятилетней программы, ориентированной на базу данных о раке, организация планирует создать возможности для врачей прогнозировать вероятность развития рака у каждого пациента и предоставлять индивидуализированное лечение. Это означает, что людям с более высоким риском заболевания будут рекомендоваться более частые обследования или проведение тестов в более молодом возрасте, в то время как пациенты с меньшим риском смогут избежать излишних проверок.

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), крошечные синтетические частицы, которые содержатся в воздухе, пище и воде, могут стать причиной бесплодия, рака толстой кишки и нарушения функции легких.