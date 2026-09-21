Согласно исследованию IBM, 60% сотрудников компаний по всему миру опасаются, что использование искусственного интеллекта снижает их профессиональные навыки — прежде всего способность к критическому мышлению. Исследование также показало разрыв в восприятии рисков между руководством и рядовыми сотрудниками.

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Руководители HR-служб делают акцент на важности человеческого суждения при контроле за работой ИИ-систем, однако сами сотрудники оценивают значимость этого навыка ниже, чем их руководители.

Авторы исследования называют это «разрывом в восприятии навыков»: работники в меньшей степени осознают собственную роль в критической оценке результатов, выдаваемых нейросетями, что создает риски для качества и надежности рабочих процессов.

Дополнительным фактором риска в исследовании названо системное исключение HR-руководителей из процесса выработки корпоративной ИИ-стратегии. Оказалось, что почти половина организаций принимает решения по внедрению искусственного интеллекта без участия HR-департамента.

Авторы IBM указывают, что это повышает риски для подотчетности внедряемых систем и снижает уровень доверия сотрудников к происходящим изменениям.

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В качестве рекомендации исследование предлагает компаниям пересматривать организацию труда с упором на модель совместной работы человека и ИИ, а не на замену одного другим. Такой подход, по мнению авторов, позволяет повысить качество результатов и снизить операционные риски.

IBM призывает HR-руководителей взять на себя ведущую роль в трансформации рабочих процессов, несмотря на текущие сложности с адаптацией технологий внутри организаций.

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