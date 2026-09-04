Правительство Хабаровского края до конца 2026 года сократит штатную численность на 15% за счет внедрения искусственного интеллекта в работу с данными и автоматизации типовых задач. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

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По словам Демешина, в правительстве края разрабатывают единые требования к оформлению реестров данных. Часть типовых операций планируют передать голосовым помощникам, а ИИ использовать для автоматического приведения данных к единому формату.

Демешин сообщил, что уже поручил сократить штат на 15%. Он напрямую связал это решение с внедрением ИИ, который должен взять на себя часть рутинных операций, сейчас выполняемых сотрудниками вручную.

ИИ для рутинной работы чиновников уже используют в Китае. В феврале 2025 года правительство района Футянь в Шэньчжэне запустило 70 цифровых «сотрудников» на базе модели DeepSeek-R1. Они охватывают 11 категорий государственных услуг и 240 сценариев — от обработки документов и оказания услуг жителям до реагирования на чрезвычайные ситуации и привлечения инвестиций.

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По данным властей Футяня, время настройки цифрового ассистента под конкретную задачу сократилось с пяти дней до нескольких минут. Точность исправления формата документов превысила 95%, продолжительность их проверки уменьшилась на 90%, а точность распределения обращений жителей между ответственными службами выросла с 70% до 95%. К этому моменту Шэньчжэнь уже запустил сервисы на базе DeepSeek-R1 во всех городских ведомствах и стал первым городом провинции Гуандун, сделавшим это.

Прямо связать сокращение госаппарата с цифровизацией ранее решили в Узбекистане. Указ президента Шавката Мирзиёева предусматривал упразднение с 1 ноября 2025 года 2141 управленческой штатной единицы в республиканских органах исполнительной власти, а также 16 должностей заместителей руководителей в комитетах, агентствах и инспекциях. Больше всего позиций планировалось сократить в Налоговом комитете — 498, министерствах водного хозяйства — 224, сельского хозяйства — 200, юстиции — 197, экологии — 176 и занятости — 163. Документ связывал оптимизацию с цифровизацией, но не говорил, что каждую должность напрямую заменит ИИ.



В Албании пошли дальше и включили в состав нового кабинета министров сгенерированного искусственным интеллектом виртуального «министра» по имени Диелла — от слова «солнце» на албанском языке. Премьер-министр Эди Рама заявил, что система будет курировать государственные тендеры, поможет сделать их «на 100% свободными от коррупции» и ускорит работу правительства за счет более прозрачных процедур.

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Диеллу создали при участии Microsoft в начале 2025 года как виртуального ассистента для платформы электронных госуслуг e-Albania. К сентябрю того же года система провела 972 тыс. взаимодействий с пользователями, а ее цифровая печать появилась на 36 тыс. документов, выданных через платформу. Назначение вызвало юридический спор: оппозиция назвала его неконституционным и оспорила соответствующий президентский указ в Конституционном суде.



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