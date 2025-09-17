Медиа «Инк», деловая соцсеть TenChat и «Т-Бизнес Комьюнити» провели масштабное исследование среди почти 1,5 тыс. российских предпринимателей о том, как бизнес влияет на их здоровье, семью, отношения и личное время. Чтобы бережно вычислить боли и чаяния отечественного бизнеса, мы использовали «колесо баланса» — инструмент оценки качества жизни.

Методика позволила оценить восемь сфер жизни — от финансов и карьеры до здоровья, семьи и свободного времени — и выявить, как они меняются на разных стадиях развития бизнеса. Вместо усредненных показателей аналитики искали отклонения в конкретных группах предпринимателей: стартаперов, владельцев зрелого бизнеса и представителей отдельных индустрий.

Главный вывод: баланс между работой и жизнью редко совпадает с финансовым успехом компании. На стадии стартапа предприниматели жертвуют здоровьем, семьей и отношениями, чтобы удержать проект на плаву. На этапе активного роста ресурсы восстанавливаются, но близкие по-прежнему остаются без внимания.

В стабильной фазе бизнес дает финансовую уверенность, но приводит к внутренней рутине. На стадии масштабной экспансии предприниматели чувствуют себя увереннее, однако теряют поддержку и эмоциональную связь с близкими. Отдельная группа респондентов, не указавших стадию развития, показала признаки выгорания по всем направлениям.

Различия заметны и по отраслям. Сфера услуг представила лучшие показатели качества жизни, а финансовые услуги — самые тревожные: здесь страдают здоровье, саморазвитие и личные отношения. HoReCa и маркетинг показывают высокие риски выгорания, тогда как производство дает ресурсы, но сопровождается социальной изоляцией.

В креативных индустриях почти все показатели в минусе, кроме отношений — предприниматели держатся на эмоциональной поддержке команд и партнеров. Торговля обеспечивает стабильность, но обесценивает личное время и близость, превращая работу в поток рутинных задач.

Отдельно авторы исследования опросили известных основателей бизнеса — Михаила Гребенюка, Марию Лапук, Михаила Токовинина, Елену Шифрину и Евгения Демина. Их «колёса баланса» оказались такими же неровными, как и у большинства предпринимателей.

Эксперт проекта, психолог Ирина Киселева, отмечает: баланс между работой и жизнью — не миф, а состояние, когда у человека хватает энергии и на бизнес, и на себя. Ключевые советы:

вовремя отделять личное от рабочего,

не игнорировать сигналы перегрузки,

использовать здоровые способы восстановления.

Мы убеждены, что предпринимательство — не только про выручку и масштабирование. За каждой цифрой стоит человек, которому важно не потерять ресурсность и смысл на пути к успеху.