Агентство персонального брендинга для руководителей «Космос-4» совместно с медиа для предпринимателей «Инк» провело опрос среди бизнесменов и выяснило, что главным препятствием для развития личного бренда становятся не деньги и знания, а внутренние страхи и нехватка времени.

Scott Graham, Unsplash

В исследовании приняли участие свыше 100 руководителей и основателей компаний. Хотя большинство признает важность работы с личным брендом, многие откладывают ее на потом.

Основными препятствиями оказались не внешние ограничения, а внутренние сомнения. Чаще всего предприниматели опасаются, что придется контролировать каждое слово и публикацию в соцсетях (44%). Еще 36% боятся выглядеть «инфоцыганами», а 34% отмечают трудности с делегированием задач.

Предприниматели также упоминают нехватку времени, нежелание привлекать внимание государственных органов и даже задаются вопросом: «А что я сделал, чтобы транслировать это в массы?».

По словам основателя «Космос-4» Надежды Кобиной, у части бизнесменов возникает тревога, связанная с избыточной публичностью и риском потерять личные границы.

Она отмечает, что в практике агентства были случаи, когда предприниматели оказывались морально не готовы к повышенному вниманию к своей персоне. Даже если бизнес-кейс складывался успешно, клиенты понимали ценность работы над брендом и соглашались продолжать, спустя 3–4 месяца они осознавали, что подобная активность им не подходит.

Кобина уточняет, что здесь возможны три решения:

работать над психологической устойчивостью и воспринимать процесс как часть профессиональной деятельности,

выбрать мягкую стратегию продвижения — например, ограничиться выступлением раз в год на ключевой отраслевой конференции,

либо вовсе отказаться от развития личного бренда, сделав осознанный выбор в пользу других путей.

26% участников опроса сообщили, что на текущем этапе работы над личным брендом у них нет значимых сомнений или страхов. Еще 16% респондентов признались, что не испытывают внутреннего дискомфорта, но считают развитие бренда для себя излишним.

При этом большинство отметили отсутствие четкой стратегии: у одних ее нет вовсе, у других она существует лишь частично, носит несистемный и ситуативный характер.

Предприниматель и эксперт по коммуникациям, голосу и речи Седа Каспарова вспоминает, что, начиная проект в новой для себя сфере, чувствовала тревогу и боялась не вписаться в профессиональное сообщество, рискуя остаться «на обочине».

«В социальном плане мы больше всего боимся потерять статус, быть никому не нужными. У меня не было опыта своих проектов и знаний в маркетинге, многое я делала по наитию. Страшно было, что я не впишусь, что останусь на обочине. Но помогает то, что есть цель, ради которой стоит делать попытки. Если любишь то, что делаешь, публичность становится естественным шагом», — рассказывает она.

Сейчас у Каспаровой одна из крупнейших школ по обучению публичным коммуникациям в СНГ, почти 3 млн подписчиков в соцсетях и победа в премии «Деловая женщина 2023» в номинации «Образование» в рамках ежегодного конкурса компании Б1 по поддержке предпринимательства.

Схожие сомнения в начале пути испытывал и сооснователь агрегатора объявлений «Хараба/Автохаб» Андрей Редуто, участник рейтинга Forbes «30 до 30». Он признавался, что сначала ощущал себя недостаточно успешным, чтобы что-то писать, и опасался критики и лишнего внимания. Однако со временем он нашел собственный формат и понял, зачем ему нужна публичность. По его словам, как только появились первые результаты, страхи ушли, а сама публичность оказалась «не такой уж масштабной и вполне комфортной».

В агентстве «Космос-4» подчеркивают, что выявленные опасения во многом универсальны: они характерны не только для начинающих, но и для опытных предпринимателей.

Сомнения, связанные с публичностью, вполне естественны, и многие оказываются к ней не готовы.

Один из выходов из ситуации — четкая стратегия личного бренда, выстроенная в соответствии с бизнес-целями. Ответив для себя на вопрос «зачем?», предприниматель сможет встроить развитие персонального бренда в свою жизнь как естественный и полезный процесс.