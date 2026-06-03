Представители ИТ- и телекоммуникационной отрасли России стали лидерами по числу оформленных билетов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), однако они почти не пользовались премиальными услугами. Согласно исследованию компании «Аэроклуб», на бизнес-класс у них пришлось лишь 5% авиаперелетов, а размещение в пятизвездочных отелях отсутствовало вовсе. Подробности — в распоряжении «Инка».

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В целом в 2026 году делегаты ПМЭФ стали чаще летать бизнес-классом. Доля таких авиабилетов выросла до 18% против 13% годом ранее. Средняя стоимость перелета в этом сегменте увеличилась на 31% и достигла 157 тыс. руб.

Кто выбирал бизнес-класс и пятизвездочные отели

Почти половина всех билетов бизнес-класса пришлась на финансово-кредитные организации — 48%. В результате три четверти (73%) представителей отрасли отправились на форум в салоне повышенной комфортности. Среди компаний добывающей промышленности доля бизнес-класса составила 62%, а среди представителей сферы права и консалтинга — 57%.

Самым дорогим авиабилетом стал перелет представителя FMCG-компании из Дубая в Санкт-Петербург. Билет в бизнес-классе обошелся работодателю в 441 тыс. руб.

Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова обратила внимание, что подход компаний к расходам на деловые поездки, включая участие в ПМЭФ, меняется. По ее словам, высокий статус форума по-прежнему поддерживает спрос на бизнес-класс и пятизвездочные отели, однако организации все внимательнее оценивают роль каждого участника делегации. Она добавила, что повышенный уровень комфорта все чаще сохраняется за топ-менеджерами и сотрудниками, участвующими в ключевых встречах, а не распространяется на всю делегацию.

Пятизвездочные отели в период форума показали более устойчивую динамику по сравнению с гостиничным рынком города в целом. Число ночей в этой категории сократилось на 12%, тогда как общий объем бронирований в отелях Санкт-Петербурга снизился на 21%. В результате доля пятизвездочного размещения выросла с 14% до 16%.

При этом средняя стоимость ночи в пятизвездочном отеле составила 155 тыс. руб., что на целых 23% ниже уровня прошлого года. Самым дорогим бронированием форума стало проживание представителя FMCG-компании: четыре ночи в пятизвездочном отеле обошлись в 2,49 млн руб.

Нефтегазовые компании отказались от люксовых гостиниц

Около двух третей всех ночей в пятизвездочных отелях обеспечили три отрасли. На FMCG-компании пришлось 34% размещений, на финансово-кредитные организации — 17%, а на юридические и консалтинговые компании — 15%.

Если рассматривать структуру размещения внутри отраслей, лидером стали компании из сферы права и консалтинга: на пятизвездочные гостиницы пришлось 49% всех ночей. У финансового сектора показатель вырос с 14% до 30%, а у FMCG-компаний составил 27%.

Одновременно нефтегазовые и энергетические компании заметно изменили подход к размещению. Отрасль сохранила позиции среди крупнейших по количеству бронирований в Санкт-Петербурге, но число ночей в пятизвездочных отелях сократилось на 83%. При этом спрос на четырехзвездочные гостиницы вырос на 34%, а на апартаменты и другие объекты размещения без категории — на 33%.

Фармацевтические компании и производители медицинского оборудования также сделали ставку на более рациональные категории размещения. Количество бронирований в Санкт-Петербурге у них выросло на 67%, однако бизнес-класс и пятизвездочные гостиницы практически не использовались. На отели категории «четыре звезды» пришлось 88% всех ночей.

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