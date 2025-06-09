С наступлением теплого сезона столичные жители все чаще рассматривают возможность дополнительного заработка. Согласно исследованию, проведенному финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» среди 2 тыс. москвичей, самым популярным вариантом стала краткосрочная аренда жилья. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Окзалось, что 21% опрошенных жителей Москвы планируют уехать из города и сдать свои квартиры на летний период. Особенно эта тенденция распространена среди владельцев недвижимости в центральных районах столицы, а также у тех, кто имеет дачу или возможность временно проживать за городом.

Наиболее востребованными направлениями для летнего отдыха стали Подмосковье, юг России, а также природные локации — Карелия, Алтай и Байкал. Многие рассматривают аренду как способ не только покрыть расходы на отпуск, но и получить дополнительный доход благодаря высокому спросу на посуточное жилье в теплое время года.

На втором месте по популярности — работа курьером (11%). Этот вариант особенно востребован среди молодежи до 30 лет. Каждый четвертый из этой группы уже имеет личный транспорт — электросамокат, велосипед или мопед — и рассматривает подработку как способ окупить его стоимость.

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9% респондентов выбрали сезонную занятость, связанную с благоустройством городских пространств: озеленением, покраской объектов и уборкой парков. Этот вариант чаще предпочитают женщины 30–40 лет, которые хотят разнообразить свою деятельность и проводить больше времени на свежем воздухе.

7% опрошенных планируют работать на городских фестивалях и мероприятиях в качестве технических специалистов или монтажников. В эту группу вошли преимущественно молодые люди 25–35 лет.

Интересно, что для многих из них, как и для тех, кто выбрал благоустройство, важна не столько финансовая составляющая, сколько возможность видеть результат своего труда и приносить пользу городу.

3% москвичей рассматривают подработку няней, а 2% готовы выгуливать собак. Эти варианты наиболее популярны среди девушек 18–25 лет и недавно вышедших на пенсию женщин.

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При этом почти половина респондентов (47%) не планируют подрабатывать летом, ссылаясь на нехватку времени или высокую загруженность на основной работе.

Эксперты отмечают, что поведение москвичей отражает рациональный подход к управлению личными финансами. Краткосрочная аренда жилья позволяет не только компенсировать расходы на отдых, но и создать дополнительный источник дохода без серьезных вложений.

Эта тенденция совпадает с растущей популярностью гибкого образа жизни — многие готовы временно сменить городскую среду на загородный отдых или путешествия, если это дает возможность монетизировать неиспользуемую недвижимость.