9 июня 2025 года российский финансовый маркетплейс «Банки.ру» представил интеллектуального ассистента, работающего на технологии YandexGPT. Этот чат-бот призван упростить взаимодействие пользователей с платформой, помогая им быстрее находить подходящие финансовые продукты, получать ответы на вопросы и при необходимости переключаться на живого оператора. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Фото: Freepik

Новый сервис уже интегрирован на сайт маркетплейса, аудитория которого превышает 20 млн человек. На первом этапе ассистент обрабатывает наиболее частые запросы, а к концу года его доля в обработке обращений достигнет 20%. Это позволит ускорить обслуживание клиентов, снизить нагрузку на службу поддержки и повысить общий уровень удовлетворенности пользователей.

По словам Марии Шамба, директора департамента инноваций «Банки.ру» внедрение ИИ-ассистента — важный шаг в развитии сервиса. Хотя многие банки уже используют подобные технологии, среди финансовых маркетплейсов это решение стало одним из первых в России.

Это соответствует миссии компании — помогать клиентам оперативно решать финансовые вопросы. В качестве технологического партнера был выбран Yandex Cloud, чьи облачные решения обеспечивают высокую производительность и безопасность данных.

Ассистент работает на основе архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая позволяет находить релевантную информацию во внутренней базе знаний, не передавая запросы в открытый интернет. Это гарантирует точность ответов и защищает конфиденциальные данные.

Система взаимодействует с платформой Rasa, определяющей цель обращения пользователя и направляющей его по оптимальному сценарию — к чат-боту, оператору или в соответствующий раздел маркетплейса.

Механизм работы выглядит следующим образом: пользователь задает вопрос в чате, Rasa классифицирует запрос, после чего YandexGPT извлекает нужные сведения из базы данных — финансовых новостей, справочных материалов и других источников — и формирует ответ.

Если вопрос требует участия человека, диалог переводится к оператору. Дополнительно в интерфейсе доступны инструменты для подбора финансовых продуктов и отслеживания статуса заявок.

Сейчас команда проекта проводит A/B-тестирование обновленных сценариев в личных кабинетах пользователей. Это позволяет оперативно получать обратную связь, дорабатывать алгоритмы и повышать качество сервиса.

В ближайших планах — расширение функционала ассистента за счет персонализации диалогов, подключения новых источников данных и обучения модели на актуальных кейсах. Также будет увеличено количество интентов — категорий запросов, что позволит эффективнее автоматизировать обработку типовых вопросов.