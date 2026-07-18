21,9% россиян старше 18 лет обращают внимание на сигналы организма лишь в момент выраженного ухудшения самочувствия, показало совместное исследование Нетологии, Ясно и FitStars.

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По данным пороса, регулярно отслеживают собственное состояние — уровень усталости, качество сна, уровень стресса — только 26% респондентов, еще 51,1% делают это время от времени, а 1% участников практически никогда не следит за своим самочувствием.

Чаще всего поводом задуматься об отдыхе становится сильная усталость — на это указали 70,1% опрошенных. Раздражительность как сигнал назвали 51,6% участников, снижение иммунитета и недомогание — 40,9%, ухудшение концентрации — 39,9%, проблемы со сном — 26,9%.

Согласно результатам опроса, интерес к заботе о себе чаще запускается внешними обстоятельствами, а не внутренней потребностью. Сезонность — наступление весны и подготовку к лету — как стимул назвали 36,5% респондентов, важные события и мероприятия — 33,3%, поддержку и одобрение окружающих — 31,8%.

Главным внутренним барьером для заботы о здоровье опрошенные назвали эмоциональное выгорание — на него указали 57,3% участников. Еще 34,5% теряют мотивацию при отсутствии видимого результата, 26,3% — при общем снижении желания заниматься собой. Среди внешних факторов на первом месте оказались рабочая нагрузка и бытовые дела — об этом сообщили 60,1%, а также сбившийся привычный режим — 36,8%.

Директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева отмечает, что усталость и раздражительность нередко становятся единственным доступным сигналом организма о перегрузке, если психика ранее не восприняла более ранние признаки.

Несмотря на позднее реагирование на сигналы усталости, участники опроса сообщили о широком наборе практик заботы о здоровье: 75,3% пробовали онлайн-фитнес, 67,2% принимали витамины и добавки, 63,5% меняли рацион питания, 34,2% обращались к медитативным практикам.

Руководитель направления «Здоровье и психология» в Нетологии Анастасия Розанова связывает эту динамику со смещением спроса от точечных запросов вроде похудения к системной трансформации образа жизни — курсам по биохакингу, психологическому консультированию, питанию и хелс-коучингу. В исследовании приняли участие 1463 респондента в возрасте от 18 лет.

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