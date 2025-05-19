Жители Крайнего Севера больше других мечтают переехать в Москву после выхода на пенсию, тогда как россияне из других регионов предпочитают Краснодарский край и Крым, выяснили аналитики Regions Development. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Опрос 1,5 тыс. россиян старше 50 лет показал, что 75% респондентов не планируют менять место жительства, предпочитая оставаться рядом с семьей и привычной социальной инфраструктурой. Однако 18% готовы к переезду, а 7% пока не определились.

У тех, кто планирует переезд, по направлениям лидирует Краснодарский край (25%), привлекающий мягким климатом и курортной инфраструктурой. Второе место занимает Подмосковье (15%), третье — Крым (12%). Москва и Ставропольский край набрали по 5%, уступив Санкт-Петербургу (10%), Ленинградской (8%) и Калининградской (7%) области.

Жители Крайнего Севера выделяются. Так, 40% из них выбирали Москву из-за столичной инфраструктуры, особенно наличия медицинских центров, 25% — Краснодарский край, 10% — Санкт-Петербург. Дальневосточники предпочитают Приморский край (30%), но также рассматривают Москву (20%) и Краснодарский край (15%).

Жители Сибири, Урала и Поволжья чаще выбирают Краснодарский край и Москву, россияне из центральных регионов рассматривают этот же регион (35%) и Крым (20%), а на северо-западе предпочитают Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Южане же хотят остаться в своем регионе, выбирая Краснодарский край или Крым.