Эксперты из «СберНПФ» опросили 11,5 тыс. респондентов из 37 городов с населением свыше 500 тыс. человек и выяснили, что средний размер накоплений, к которому стремятся россияне к моменту выхода на пенсию, составляет 3,1 млн руб. При этом большинство граждан (64,3%) рассчитывают отложить более 1 млн руб., а доля тех из них, кто планирует накопить свыше 10 млн, составила лишь 2,4%. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

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Аналитики узнали, что россияне к выходу на пенсию хотели бы накопить в среднем 3,1 млн руб. При этом 64,3% рассчитывают отложить более 1 млн руб., а доля тех из них, кто планирует накопить свыше 10 млн, составила лишь 2,4%.

Вместе с тем, количество россиян, которые не рассчитывают на существенные сбережения, заметно сократилось. Год назад 70% опрошенных говорили о планах накопить менее 1 млн руб., в этом году их доля всего 35,7%.

Несмотря на высокие ожидания, только треть россиян (34,3%) уже начала копить на пенсию. Самыми популярными инструментами являются банковские вклады (26,8%) и наличные сбережения (7,8%). Еще 2,2% респондентов выбирают инвестиции в ценные бумаги и недвижимость.

В «СберНПФ» отметили также, что растет интерес к более современным механизмам накоплений, к которым относится и программа долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Центробанка, к концу января 2025 года было заключено 3,3 млн договоров в рамках ПДС, а общий объем привлеченных средств составил 245 млрд руб.

По словам исполнительного директора «СберНПФ» Аллы Пальшиной, привлекательность этой программы обеспечивают государственное софинансирование, налоговые льготы и инвестиционный доход. Она напомнила, что с ПДС можно «разморозить» средства накопительной пенсии, переведя их в программу с возможностью забрать их уже через 15 лет или в случае особых жизненных ситуаций.