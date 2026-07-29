Российский малый и средний бизнес редко использует корпоративные блоги для привлечения клиентов. Регулярно публикуют материалы на своих сайтах лишь 30% компаний, тогда как у 53% блога нет вовсе или он не обновлялся более года. К таким выводам пришли аналитики Kokoc Group, изучив 100 сайтов компаний из 11 отраслей. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Блог есть примерно на 65% изученных сайтов, однако регулярно этот раздел обновляют лишь 30% компаний из всей выборки. Еще 53% либо вообще не имеют блога, либо не публикуют в нем ничего более года. На оставшихся 17% сайтов статьи выходили без дат, поэтому определить частоту обновлений было невозможно.

Активность компаний заметно различается в зависимости от отрасли. Чаще других блоги обновляют образовательные организации — новые материалы регулярно выходят на 60% изученных сайтов. В медицине постоянные публикации есть лишь у 20% клиник, а еще половина обновляет блоги от случая к случаю. У интернет-магазинов одежды доля регулярно обновляемых блогов составляет около 25%, а у компаний из сферы услуг, включая установщиков окон и столярные производства, — 17%.

Несмотря на низкую активность бизнеса, в отдельных проектах блог приносил заметную долю трафика. В медицинской тематике на статьи приходится до 80% входящих посещений, выяснили аналитики. Пользователи нередко начинают поиск с материалов о симптомах и заболеваниях, а уже затем выбирают клинику. В образовательных проектах блог обеспечивает до 30% трафика, у интернет-магазинов одежды и товаров для дома — 5−15%, а у мебельных компаний без отдельного продвижения раздела — до 8%.

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Само наличие блога еще не превращает его в источник клиентов. Результат зависит от регулярности публикаций и того, подводят ли статьи читателя к целевому действию. В медицинской тематике при ежемесячном выпуске новых материалов конверсия посетителей из блога оказалась на 5% выше, чем после прекращения регулярных публикаций. Однако только 42% компаний с блогом добавляют в статьи ссылки на услуги, формы заявок и другие элементы, которые помогают превратить читателя в клиента.

Собственным сайтом компании не ограничиваются. Среди тех, у кого есть блог, 55% также размещают материалы на внешних площадках. Чаще всего бизнес выбирает «Дзен», «РБК Компании» и VC.ru.

«Для малого и среднего бизнеса блог — это не просто дополнительный источник трафика, а возможность получить органических посетителей из поисковых систем и одновременно показать свою экспертизу. Однако большинство компаний этим инструментом пользуются лишь формально: создают раздел, но не обновляют его и не используют для конверсии посетителей в клиентов», — отметил генеральный директор Kokoc.com Павел Карагаев.

Что это значит для бизнеса

Исследование отражает занятную тенденцию российского интернет-маркетинга: компаниям уже недостаточно просто присутствовать в сети. Конкурировать приходится не только рекламными бюджетами, но и полезным контентом, который помогает пользователю принять решение о покупке. Для отраслей, где клиенты начинают поиск с изучения информации — например, медицины или образования, — качество контент-маркетинга постепенно становится одним из факторов конкурентоспособности.

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