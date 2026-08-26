Двадцатипроцентный налог на сладкие напитки мог бы за 25 лет предотвратить в Австралии 3,7 млн случаев кариеса, 191 тыс. случаев заболеваний десен и 115 тыс. случаев полной потери зубов. Такой результат получили исследователи Университета Гриффита с помощью математического моделирования. Работа опубликована в журнале BMJ Public Health.

Elena Leya, Unsplash

Механика модели была следующей: исследователи предположили, что налог полностью отразится на розничной цене и сделает сладкие напитки на 20% дороже. С учетом реакции покупателей на изменение стоимости их потребление в таком сценарии сократилось бы примерно на 24%. Меньше сахара означало бы не только меньше заболеваний полости рта, но и снижение потребности в пломбировании, лечении десен и удалении зубов.

Польза не ограничилась бы здоровьем зубов и десен. Для взрослого населения Австралии, жившего в стране в 2019 году, модель показала совокупный прирост почти в 500 тыс. лет здоровой жизни на протяжении оставшегося жизненного цикла. Этот показатель учитывает не только продолжительность, но и качество жизни: примерно четверть ожидаемого эффекта связана со здоровьем полости рта, остальная часть — со снижением числа заболеваний, вызванных в том числе избыточным весом.

Масштаб проблемы значителен: невылеченный кариес есть почти у каждого третьего австралийца старше 15 лет. Наибольшую пользу от налога, по расчетам авторов, получили бы мужчины — они в среднем пьют больше сахаросодержащющих напитков и чаще сталкиваются с некоторыми заболеваниями полости рта. Из 3,7 млн потенциально предотвращенных случаев кариеса около 2,3 млн пришлось бы на мужчин и 1,4 млн — на женщин.

Это первое австралийское исследование, в котором одновременно оценили возможное влияние налога на кариес, пародонтит и полную потерю зубов. Авторы отмечают, что такая мера работает на уровне всего населения: более высокая цена подталкивает покупателей сокращать потребление сладких напитков и не полагается только на их самодисциплину. При этом расчеты показывают возможный результат при заданных условиях, а не точно предсказывают будущее. Сам по себе налог не решит проблему избыточного потребления сахара и недоступности стоматологической помощи, поэтому исследователи предлагают сочетать его с другими профилактическими мерами.

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