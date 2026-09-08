Хорошо составленной вакансии может оказаться недостаточно, чтобы привлечь кандидата. Прежде чем отправить резюме, соискатель все чаще проводит собственную проверку работодателя, изучает отзывы сотрудников, спрашивает знакомых и пытается понять, насколько обещания компании совпадают с ее реальной репутацией. К такому выводу пришел сервис Dream Job, опросивший 600 соискателей и поделившийся результатами с «Инком».

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Аналитики выяснили, что 71% респондентов целенаправленно изучает отзывы о компании еще до отклика на вакансию. Выходит, что репутация работодателя начинает влиять на найм еще до первого контакта с HR, и компания может потерять потенциального сотрудника раньше, чем увидит его резюме.

Сначала вакансия, потом проверка работодателя

Для большинства кандидатов первое знакомство с потенциальным работодателем начинается на сайтах вакансий — так ответил 51% респондентов. Еще 19% впервые узнают о компании через знакомых.

Однако после первого знакомства многие начинают искать дополнительную информацию. При изучении отзывов кандидаты обращают внимание не только на общий рейтинг, но и на конкретные детали: дату публикации отзывов, соотношение положительных и отрицательных оценок, наличие ответов работодателя и совпадение информации с рассказами знакомых.

Соискатели также обращают внимание на наличие сайта компании и ее публичную репутацию, включая отсутствие заметных скандалов.

Фактически вакансия становится только первым этапом знакомства. После нее кандидат самостоятельно пытается проверить, соответствует ли публичный образ работодателя реальному опыту его сотрудников.

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Что может заставить отказаться от вакансии

Наиболее серьезным тревожным сигналом для соискателей остаются слухи о задержках зарплаты — такой фактор может повлиять на решение 56% опрошенных. Еще 37% могут насторожиться из-за негативных отзывов, а 32% — из-за отрицательного опыта знакомых.

Кроме того, 28% респондентов настораживают малая известность компании или недостаток понятной информации о ней, а 27% обращают внимание на постоянно открытые вакансии.

Но предварительная проверка работодателя — только часть процесса. Представление о компании может измениться и после начала общения с рекрутером. 77% опрошенных заявили, что сталкивались с ситуацией, когда реальные условия работы оказывались хуже описанных в вакансии.

Репутацию нельзя заменить хорошим оффером

Исследование показывает, что HR-бренд все сильнее зависит не от отдельных сообщений компании, а от совпадения разных источников информации.

Кандидат может увидеть привлекательную вакансию, но затем прочитать отзывы сотрудников. После этого он проверяет полученную информацию во время разговора с рекрутером и на собеседовании.

Если обещания компании не совпадают с реальностью, доверие к работодателю снижается. Причем проблема может возникнуть еще до оффера — на этапе, когда компания только пытается заинтересовать потенциального сотрудника.

Что это значит для бизнеса

Раньше компания могла начать убеждать кандидата после получения резюме — через вакансию, разговор с рекрутером и собеседование. Теперь значительная часть этой работы происходит еще до первого контакта, и репутация работодателя становится частью воронки найма.

Для бизнеса это означает, что HR-бренд формируется не только карьерным сайтом или рекламной кампанией работодателя. На него влияют опыт действующих и бывших сотрудников, отзывы, публичная коммуникация и то, насколько реальные условия соответствуют обещаниям в вакансии.

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