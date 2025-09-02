Аналитики «Точка Банк» совместно с платформой hh.ru провели исследование в июле 2025 года, опросив 1900 россиян, занятых на работе или находящихся в поиске. Эксперты решили выяснить, как школьные оценки связаны с предпринимательскими амбициями и действительно ли двоечники становятся бизнесменами, а отличники работают на них. Подробности — в распоряжении «Инка».

Duonguyen, Unsplash

Результаты показали, что значительная часть работающих россиян может перейти в предпринимательство в ближайшие 1–2 года: 14% уже планируют это, 36% задумываются, 27% пока не определились, а 23% уверены, что бизнес — не их путь.

Примечательно, что активнее всего в предпринимательство стремятся бывшие троечники: 19% таких респондентов заявили о планах уйти из найма и открыть собственное дело. При этом, чем лучше у опрошенных были оценки в школе, тем меньшее их количество стремятся стать бизнесменами.

Среди тех, кто точно не собирается в ближайшее время уходить в предпринимательство, больше всего круглых отличников — 26%. Также среди них больше всего тех, кто пока не определился с будущим (найм или бизнес) — 29%.

Читайте также 50% работающих в найме россиян хотят открыть бизнес в ближайшие два года

Интересные цифры выявились и среди соискателей на hh.ru: 5% уже совмещают работу по найму с бизнесом, а 3% полностью сосредоточены на своем деле. Причём распределение оказалось неожиданным — среди предпринимателей практически нет отличников (0%), тогда как чаще всего бизнес выбирают те, кто учился на тройки (4%).

Опрос также показал, что связь между образованием и предпринимательским опытом далеко не однозначная. Так, успешный бизнес чаще встречался у респондентов со средним профессиональным образованием — о таком опыте рассказали 8%. В то же время наибольшее число неудачных попыток приходилось на тех, кто имеет высшее образование, а также на прошедших только дополнительные курсы и семинары: в обеих группах по 12% опрошенных признались в неудачах на предпринимательском пути.

Интересно, что школьные оценки тоже сыграли свою роль. Среди тех, кто в учебе довольствовался тройками, чаще других встречался успешный опыт в бизнесе (9%). Но именно в этой же категории оказалась и самая высокая доля тех, кто потерпел неудачу — 13%.

Результаты исследования также показали, что подавляющее большинство наемных сотрудников или тех, кто ищет работу, в перспективе все же планируют уйти в предпринимательство. Полностью посвятить себя бизнесу готовы 81% респондентов, еще 14% хотели бы совмещать его с наемной занятостью, а 3% предпочли бы оставить бизнес лишь в качестве хобби.

Читайте также Россияне стали на 40% чаще интересоваться созданием бренда

Наибольший интерес вызывает розничная торговля: 31% опрошенных хотят связать будущее с продажами, в том числе на маркетплейсах. Второе место по популярности занимают услуги для населения — салоны, клининг и доставка, их назвали 18% участников опроса. На третьей позиции оказались IT и телекоммуникации (интернет, связь, электроника) — такой выбор сделали 13% респондентов.

Любопытная закономерность проявилась и в сфере бизнес-интересов. Так, респонденты со средним общим образованием, помимо торговли, услуг и IT, часто рассматривают гостиничный и ресторанный бизнес — об этом заявили 13% участников опроса. Среди россиян с высшим образованием заметна тяга к строительству: такую сферу выбрали 12%.

Круглые отличники выделяются особым выбором — чаще других они стремятся в розничную торговлю и продажи на маркетплейсах, здесь их доля составляет 39%. В то же время медицина, гостиницы и рестораны не привлекают отличников вовсе — 0%. Однако и среди других категорий респондентов интерес к этим направлениям минимален.