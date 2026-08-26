Самая большая тревога работающего человечества — когда и у кого искусственный интеллект отнимет заработок. Но пока ИИ не столько забирает у людей работу, сколько меняет ценность отдельных задач внутри нее: рутинные операции дешевеют, а умение принимать решения, управлять людьми и настраивать технологии — дорожает. Это показывают и данные международных исследовательских служб, и новое исследование НИУ ВШЭ, опубликованное 26 августа.

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Обзор данных о рынке труда и восприятии ИИ подготовили аналитики коммерческой онлайн-школы «Зерокодер» (по собственным данным — крупнейший в России онлайн-университет по обучению работе с нейросетями), сопоставив открытые исследования Gallup, PwC, Ipsos, ВЦИОМ, ФОМ, Pew, Еврокомиссии и Mercer. Ниже мы указываем прямые ссылки на первоисточники каждой цифры — полная методология и постраничные ссылки на каждое число опубликованы Zerocoder в открытом репозитории на GitHub.

Увольнения и навыки: что там на самом деле

По данным Gallup, собравшего ответы 23 717 занятых американцев, только 1% потерявших работу назвали ИИ или автоматизацию основной причиной увольнения. При этом 62% уволенных вообще не пользовались искусственным интеллектом.

Российские оценки также не указывают на массовую замену людей: по расчетам НИУ ВШЭ, риск полной автоматизации всех трудовых функций существует менее чем для 1% занятых. Минтруд, по данным ТАСС, оценивает в 8% долю самих трудовых функций (а не рабочих мест), которые могут быть автоматизированы — и это принципиально другая величина: функция и должность не одно и то же.

Зато рынок уже начинает отдельно оплачивать умение работать с новой технологией. Согласно глобальному исследованию PwC, за год разрыв в оплате между сопоставимыми ролями с ИИ-навыками и без них вырос с 25% до 56%. При этом число вакансий, где требуются такие навыки, увеличилось на 7,5%, хотя общий рынок вакансий сократился на 11,3%. ИИ пока скорее перераспределяет доход в пользу тех, кто умеет им пользоваться, чем массово вытесняет людей с рабочих мест.

Механизм этого сдвига хорошо виден на примере рынка фриланса. На бирже Upwork, по данным исследования, которое приводится в поступившем в «Инк» обзоре Zerocoder, заказы на шаблонные тексты упали на 33%, на перевод — на 19%, на техподдержку — на 16%. Рынок принимает форму «песочных часов»: дешевеет не профессия целиком, а надбавка за типовую работу, которую теперь может сделать нейросеть, а сложные задачи остаются за человеком и дорожают.

Кто именно рискует сильнее других, показывают европейские данные. Среди уже работающих с ИИ, по оценке Еврокомиссии, потери рабочего места опасаются 41%, и страх максимален у людей с низким доходом, невысоким образованием и у работников неквалифицированного труда. Получается, чем проще описать работу пошаговой инструкцией, тем выше риск и выше страх.

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Чего действительно боятся — не работы, а зависимости

Общая тревога перед ИИ и страх лично потерять работу слабо связаны: расчет по 32 странам, приведенный в обзоре Zerocoder со ссылкой на Ipsos AI Monitor 2026, дает очень малую корреляцию −0,03. Зато ожидание замещения почти идеально совпадает с воодушевлением от технологии (+0,91). Например, Китай одновременно первый в мире по воодушевлению от ИИ (83%) и пятый по ожиданию замещения собственной работы (52%). Важная оговорка: Россия не входит в такие международные панельные опросы после 2022 года, и ее позиция в подобных таблицах — не измерение, а оценка самих аналитиков (ВЦИОМ, SuperJob, MWS AI), что можно считать лишь ориантировочным диапазоном.

Тогда в России, по данным ТАСС, главный страх перед ИИ — зависимость от технологии (40%), затем потеря приватности (28%) и военное применение (20%); потеря работы — лишь четвертое место, 9%. В США, по Pew Research Center, на первом месте — эрозия человеческих способностей и связей (27%), а страх потери работы набирает те же 9% и занимает пятое место. Отдельно выделяется тревога за собственные навыки: 60% россиян, по индексу цифрофобии ВЦИОМ, опасаются, что из-за ИИ люди могут разучиться делать что-то самостоятельно (в США — 51%), и этот страх растет. В результате у граждан РФ 1992–2000 годов рождения тревога за критическое мышление увеличилась с 7% до 31% за полгода, тогда как страх потери работы за тот же период не изменился.

Что будет дорожать внутри профессий — взгляд разработчиков ИИ

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в исследовании «Трансформация профессиональных компетенций под влиянием ИИ: взгляд разработчиков» изучил мнение представителей свыше 500 организаций-разработчиков ИИ-решений — компании из сфер телекома, разработки ПО, ИТ-услуг, НИОКР, а также вузы (по ОКВЭД).

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И его аналитики пришли к тем же выводам: рутинные и легко формализуемые задачи дешевеют, а решения, лидерство и безопасность — дорожают. Снижение спроса прогнозируют для ввода данных и документации (45% против 25%, ожидающих роста) и управленческой рутины (35% против 26%). Зато рост ожидают для стратегического мышления (41%), лидерства (36% против 4% снижения), аналитики (36% против 27%) и защиты компьютерных систем (38% против 11%). Программирование расколото почти пополам (30% против 29%), а человекоориентированные компетенции — командная работа, доверие, физическое присутствие — снижения почти не увидят (лишь 9–13% организаций ждут спада); с креативностью баланс тоже неоднозначный (28% рост против 23% снижения).

Разрыв неизменен третий год подряд

Несмотря на растущую цену ИИ-навыка, сам страх массовой замены работой не усиливается — по крайней мере, по данным опросов последних лет. ФОМ дважды задал россиянам дословно одинаковый вопрос — в апреле 2023-го и ноябре 2025 года. Доля тех, кто верит, что нейросети заменят людей в большинстве профессий, снизилась с 25% до 20%, согласно опросам ФОМ — и это на фоне выхода GPT-4, ИИ-агентов и волны увольнений в западном ИТ-секторе, то есть тревога в инфополе не транслируется напрямую в рост личного страха.

Единственное заметное исключение — корпоративный опрос Mercer Global Talent Trends 2026, где доля обеспокоенных выросла с 28% до 40%, но сам Mercer указывает, что выборка здесь неслучайная.

Что это значит для бизнеса

Компаниям придется пересматривать не только штатное расписание, но и сами должностные обязанности. Ведь если ИИ забирает на себя документооборот, подготовку типовых материалов или первичную обработку информации, высвободившееся время человека можно потратить на аналитику, продажи, работу с клиентами и принятие решений. Поэтому эффект от внедрения ИИ все чаще зависит не от того, сколько людей удалось заменить, а от того, насколько хорошо компания перестроила их работу.

Для предпринимателей это одновременно вопрос найма и обучения. Самой востребованной может оказаться не отдельная «профессия будущего», а специалист, который хорошо знает свою предметную область и умеет использовать ИИ как рабочий инструмент. Данные «Зерокодера» о росте премии за ИИ-навыки и прогнозы ВШЭ по отдельным компетенциям указывают на один и тот же сдвиг: дешевеет выполнение типовой операции, а дорожает способность поставить задачу, проверить результат и ответить за него.

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