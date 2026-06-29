Искусственный интеллект постепенно становится еще одним источником, к которому россияне обращаются при выборе товаров и услуг, — наряду с отзывами, советами знакомых и поисковой выдачей. Согласно исследованию платформы AIMonitor.pro, 45% россиян из 2 тыс. опрошенных хотя бы раз выбирали товары или услуги по совету ИИ. Однако регулярно обращаются к таким рекомендациям лишь 5% пользователей. Подробности исследования — в распоряжении «Инка».

Photo by Jo Lin on Unsplash

По данным исследования, 21% респондентов воспользовались рекомендациями искусственного интеллекта всего один раз и больше к ним не возвращались. Еще 19% делают это время от времени — примерно раз в месяц или реже.

Даже среди тех, кто уже использовал ИИ при выборе покупок, высокий уровень доверия к его советам пока не сформировался. Лишь 16% признались, что часто следуют рекомендациям нейросетей, тогда как 32% делают это редко или не делают вовсе.

Маркетплейсы уже приучили россиян к ИИ

Самыми распространенными инструментами оказались рекомендательные системы маркетплейсов и интернет-магазинов — ими пользовались 32% участников опроса. Далее идут голосовые помощники, такие как Алиса, Siri и Google Assistant (28%), а также большие языковые модели и чат-ассистенты вроде ChatGPT и «Алисы AI» (23%).

По словам сооснователя и технического директора AIMonitor.pro Кирилла Власова, многие пользователи уже привыкли к рекомендациям алгоритмов, хотя не всегда воспринимают такие подсказки как результат работы искусственного интеллекта.

«Для большинства россиян маркетплейсы и голосовые помощники уже давно стали привычным инструментами повседневных покупок. Люди автоматически листают ленту рекомендаций, собирают корзину, добавляют товары по подсказкам системы. Теперь в эту рутину начинает встраиваться нейросеть», — отметил он.

По мнению Власова, пока ИИ-рекомендации остаются скорее экспериментом, однако именно сейчас компании получают возможность занять место в новом канале взаимодействия с покупателями.

Что это значит для бизнеса

Еще несколько лет назад бренды конкурировали за место в поисковой выдаче и рекомендациях маркетплейсов. Теперь к ним постепенно добавляются ответы нейросетей. Пока большинство покупателей лишь тестируют этот способ выбора товаров, но сама аудитория уже сформировалась — почти половина россиян хотя бы раз обращалась к советам ИИ. Для бизнеса это означает, что работа с видимостью бренда в ответах искусственного интеллекта постепенно становится такой же частью цифрового маркетинга, какой раньше стала поисковая оптимизация.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.