При покупке подарков 47% россиян учитывают бренд будущего презента, говорится в исследовании коммуникационного агентства FAVES Communications. Оставшиеся респонденты разделились во мнениях: 13% сознательно избегают переплаты за громкое имя, а 40% заявили, что бренд для них не имеет никакого значения. Подробности — в распоряжении «Инка».

Почему бренд имеет значение

Среди тех, для кого торговая марка важна, выделились несколько подходов:

— 15% предпочитают дарить продукцию компаний с безупречной репутацией.

— 13% обращают внимание в первую очередь на известность бренда.

— 7% целенаправленно выбирают подарки исключительно российского производства.

— 12% отметили, что акцент на бренд зависит от того, кому именно предназначен презент.

Основатель FAVES Communications Юлия Царева поясняет: репутация, известность и страна происхождения действительно могут сделать продукт более предпочтительным в качестве подарка. Такой выбор характерен для людей, которые и в повседневной жизни уделяют внимание брендам.

При этом известность сама по себе не гарантирует успеха — многие потребители оценивают, что стоит за именем: качество, уникальные характеристики или просто красивая упаковка. Немаловажную роль играют коммуникация бренда, его стиль и уровень клиентского сервиса.

Главные критерии выбора подарка

В тройку ключевых критериев при выборе новогодних подарков в 2025 году вошли:

— Учет интересов получателя (45%).

— Польза и практичность подарка (36%).

— Цена (25%).

Также 22% опрошенных стремятся дарить эксклюзивные или персонализированные вещи, а 20% полагаются на универсальные варианты, которые нравятся всем. Эстетика и красота подарка важна для 17% респондентов. Наименее популярным критерием оказалась новогодняя тематика — только 16% россиян дарят атрибуты праздника или изделия с символом наступающего года.

На момент проведения опроса, за полторы недели до Нового года, полностью подготовили подарки для всех близких лишь 27% россиян. 14% находились в процессе и купили только часть сюрпризов, а 22% отложили покупки на последние дни года. 37% респондентов вообще не планируют делать подарки.

При этом традиция покупать подарки себе на Новый год распространена достаточно широко: 28% делают это всегда, а 30% — время от времени. Остальные такой привычки не придерживаются.