Четыре из десяти россиян в возрасте 18−55 лет за последние полгода хотя бы раз покупали товары после рекомендаций блогеров. Согласно исследованию Ozon, в котором участвовали 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет, так поступил 41% опрошенных. Еще 15% не оформили заказ сразу, но добавили заинтересовавшие товары в корзину или избранное.

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Главной площадкой для покупок после просмотра обзоров оказались маркетплейсы — их назвали 70% участников исследования. Офлайн-магазины выбрали 23% респондентов, а сайты производителей — 17%.

На решение о покупке сильнее влияла не популярность блогера, а содержание обзора. Для 59% респондентов главным оказался подробный разбор достоинств и недостатков товара, а 53% хотели увидеть продукт в реальных условиях. Персональные скидки и промокоды играли заметно меньшую роль — значимыми их назвала лишь примерно четверть опрошенных.

Навязчивая реклама, напротив, отталкивала покупателей. Половина участников опроса призналась, что агрессивные призывы приобрести товар снижали желание оформлять заказ. Еще 37% могли отказаться от покупки из-за сомнений в качестве продукции, 36% — из-за недоверия к автору. Каждому третьему мешало неудобное оформление заказа, включая сложные ссылки, отсутствие товара на привычной площадке и долгую доставку.

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Число подписчиков тоже оказалось далеко не главным критерием доверия. Каждый третий респондент прежде всего ориентировался на авторов, чьи рекомендации уже считал надежными. Блогеров-миллионников выбрали только 12% участников исследования, а авторов с аудиторией от 100 тыс. до 1 млн подписчиков — 17%.

Чаще всего по рекомендациям блогеров пользователи были готовы покупать косметику и средства ухода, одежду, аксессуары и товары для дома. Особенно заметным оказался гендерный разрыв в категории электроники — на советы авторов ориентировался 41% мужчин против 12% женщин.

Самыми вовлеченными оказались россияне в возрасте 18−25 лет. Среди них 80% смотрели блогеров не реже нескольких раз в неделю, треть доверяла их советам при выборе товаров, а почти половина считала, что при наличии удобного сервиса могла бы самостоятельно зарабатывать на рекомендациях.

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