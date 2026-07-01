Российский рынок инфлюенс-маркетинга постепенно меняет правила игры. Если раньше блогеры в основном получали фиксированное вознаграждение за рекламные интеграции, то теперь все больше авторов готовы работать за результат — процент с продаж или другие измеримые показатели эффективности. Такой тренд отмечают в VK по итогам первого полугодия 2026 года.

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Как рассказал «Инку» директор по маркетингу VK AdBlogger Максим Захаров, несмотря на замедление темпов роста рекламного рынка, сегмент авторского контента развивается быстрее. По данным Ассоциация коммуникационных агентств России, в первом квартале 2026 года рекламный рынок вырос на 5% против 8,5% годом ранее, однако бренды продолжают увеличивать инвестиции в нативные интеграции, а число авторов, сотрудничающих с рекламодателями через VK AdBlogger, за полгода выросло вдвое.

«Каждый второй российский блогер считает, что основной моделью монетизации в ближайшие годы станет оплата за результат, а не фиксированные гонорары за интеграции. Блогеры все чаще ориентируются на перформанс-метрики и готовы рекомендовать товары за процент с продаж, но при условии, что продукт должен быть им знаком и интересен лично», — рассказал Захаров.

При этом зарабатывать начали не только крупнейшие авторы. По данным платформы, сегодня к VK AdBlogger подключено более 100 тыс. авторских сообществ, а медианный ежемесячный доход от рекламных интеграций за первое полугодие вырос на 25%. Росту способствовали снижение минимального порога для подключения монетизации — с 1 тыс. до 100 подписчиков, запуск выплат для физических лиц, а также развитие новых рекламных форматов, включая «шопсы» — публикации с товарами.

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Высокую активность рекламодателей в VK связывают с массовыми потребительскими категориями. Чаще всего через авторский контент продвигаются компании из сфер электронной коммерции, образования, розничной торговли, связи и финансов. Среди товаров, которые авторы чаще всего продают через «шопсы», — товары для дома и дачи, бытовая техника, одежда, товары для спорта, а также категории «Красота и здоровье».

По словам Захарова, за последние годы изменилась и сама профессия создателя контента. По данным исследования «Эпоха творцов», около 70% авторов рассматривают работу на цифровых платформах как основной источник дохода. Помимо рекламных интеграций, они все чаще используют донаты, партнерские программы и другие способы монетизации.

Что это значит для бизнеса

Для компаний инфлюенс-маркетинг постепенно становится все более похожим на классический перформанс-маркетинг. Если раньше сотрудничество с блогерами строилось в основном вокруг охватов и узнаваемости, то теперь бизнес все чаще может рассчитывать на модели, где вознаграждение автора зависит от реального результата — продаж, переходов или других измеримых действий аудитории. Это делает работу с небольшими и средними авторами более предсказуемой, а эффективность рекламных бюджетов — более прозрачной.

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