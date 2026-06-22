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Исследование показало, чем чаще всего болели сотрудники ИТ-компаний

До 70% сотрудников ИТ-компаний сталкиваются с синдромом компьютерного зрения, а 44,7% специалистов испытывают сильное эмоциональное истощение. Среди тех, кто планирует сменить работу, доля выгоревших достигает 67,8%. Такие данные приводит страховой брокер Mains в исследовании рынка труда технологического сектора и обращений сотрудников по программам добровольного медицинского страхования.

Compagnons/Unsplash

Наиболее частой причиной обращений по ДМС стали заболевания органов дыхания — на них пришлось 17,2% всех случаев. Еще по 12% составили обращения из-за заболеваний органов пищеварения и опорно-двигательной системы, а 11% были связаны с проблемами мочеполовой системы. По данным Mains, доля таких обращений среди сотрудников ИТ-компаний оказалась выше средних показателей по стране.

Малоподвижная работа со временем сказывается на физическом состоянии сотрудников. По данным исследования, уже через два-три года многие начинают жаловаться на боли в шее и спине, причем такие симптомы встречаются у них в два-три раза чаще, чем у работников физического труда. Отдельным риском авторы называют недостаток физической активности, который повышает вероятность развития хронических заболеваний.

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Среди распространенных проблем исследование также выделяет нарушения сна, включая хронический недосып. При этом высокий уровень эмоционального истощения почти не отражается в статистике обращений за психологической помощью. На консультации психологов пришлось лишь 0,1% всех обращений по ДМС, причем 67,4% таких случаев пришлись на сотрудников в возрасте от 22 до 35 лет.

Заместитель генерального директора Mains Леонид Екутич считает, что ИТ-отрасль уже сталкивается с проблемами, которые для других секторов экономики станут заметными лишь к середине века. По его оценке, по мере старения сотрудников будет расти распространенность психических, сердечно-сосудистых и костно-мышечных заболеваний. Поэтому при формировании программ ДМС компаниям стоит уделять больше внимания профилактике болезней органов дыхания и зрения, хронических заболеваний и ментальных расстройств.

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