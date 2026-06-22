До 70% сотрудников ИТ-компаний сталкиваются с синдромом компьютерного зрения, а 44,7% специалистов испытывают сильное эмоциональное истощение. Среди тех, кто планирует сменить работу, доля выгоревших достигает 67,8%. Такие данные приводит страховой брокер Mains в исследовании рынка труда технологического сектора и обращений сотрудников по программам добровольного медицинского страхования.

Наиболее частой причиной обращений по ДМС стали заболевания органов дыхания — на них пришлось 17,2% всех случаев. Еще по 12% составили обращения из-за заболеваний органов пищеварения и опорно-двигательной системы, а 11% были связаны с проблемами мочеполовой системы. По данным Mains, доля таких обращений среди сотрудников ИТ-компаний оказалась выше средних показателей по стране.

Малоподвижная работа со временем сказывается на физическом состоянии сотрудников. По данным исследования, уже через два-три года многие начинают жаловаться на боли в шее и спине, причем такие симптомы встречаются у них в два-три раза чаще, чем у работников физического труда. Отдельным риском авторы называют недостаток физической активности, который повышает вероятность развития хронических заболеваний.

Среди распространенных проблем исследование также выделяет нарушения сна, включая хронический недосып. При этом высокий уровень эмоционального истощения почти не отражается в статистике обращений за психологической помощью. На консультации психологов пришлось лишь 0,1% всех обращений по ДМС, причем 67,4% таких случаев пришлись на сотрудников в возрасте от 22 до 35 лет.

Заместитель генерального директора Mains Леонид Екутич считает, что ИТ-отрасль уже сталкивается с проблемами, которые для других секторов экономики станут заметными лишь к середине века. По его оценке, по мере старения сотрудников будет расти распространенность психических, сердечно-сосудистых и костно-мышечных заболеваний. Поэтому при формировании программ ДМС компаниям стоит уделять больше внимания профилактике болезней органов дыхания и зрения, хронических заболеваний и ментальных расстройств.

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