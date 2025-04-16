Cпособ выражения эмоций влияет на поддержку от романтических партнеров, доказало новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Выяснилось, что выражение негативных эмоций, таких как печаль или беспокойство, обычно вызывает более качественную поддержку от партнера даже при незначительном стрессе.

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Авторы, Кирби Сиглер и Аманда Форест из Питтсбургского университета, хотели понять, помогает выражение негативных эмоций людям получать лучшую или худшую эмоциональную поддержку.

«Я заинтересовалась этой темой, потому что социальная поддержка является важным фактором индивидуального и реляционного благополучия, и я хотела начать понимать, как люди могут эффективно получать поддержку, когда они переживают негативные события. Одним из способов сделать это было изучение того, как люди обсуждают эти стрессовые события со своим партнером и как они могут общаться», — объяснила автор исследования Кирби Сиглер, аспирант Питтсбургского университета и член Лаборатории процессов взаимоотношений Питта.

Исследователи провели три отдельных исследования, чтобы изучить связь между эмоциональным выражением и поддержкой партнера. Каждое исследование использовало разные методы и типы взаимодействия, чтобы гарантировать надежность результатов.

Исследование-1 включало 386 участников, состоящих в романтических отношениях. Каждый из них получил смоделированное сообщение от партнера с просьбой о поддержке. Сообщения отличались по серьезности стрессовой ситуации (серьезная или незначительная) и уровню негативного эмоционального выражения (низкий или высокий). Участники составляли ответы, которые затем оценивались независимыми кодировщиками на предмет качества поддержки.

Исследование-2 представляло собой предварительно зарегистрированное последовательное наблюдение за 314 участниками в похожей ситуации, но в другом формате общения. Вместо чтения и написания сообщений участники прослушивали голосовое сообщение от своего партнера, описывающее стрессовое событие, и записывали аудиоответ.

Исследование-3 включало реальные разговоры. Исследователи привели 104 пары в виртуальную лабораторную обстановку и попросили одного партнера рассказать о реальном стрессовом факторе из жизни за последний год. Другой партнер выступал в роли человека, оказывающего поддержку. Затем оба сообщали, сколько негатива было выражено, сколько поддержки было необходимо и насколько отзывчивым или полезным был разговор.

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Во всех трех исследованиях выражение более негативных эмоций неизменно приводило к более качественной поддержке со стороны романтических партнеров. В исследованиях 1 и 2 участники давали более заботливые и полезные ответы, когда сообщение о поиске поддержки содержало более высокий уровень эмоционального стресса, независимо от того, был ли стресс серьезным или незначительным. Ответы поддержки были как более отзывчивыми (демонстрирующими понимание и заботу), так и более эффективными в помощи партнеру справиться с проблемой.

В исследовании 3 аналогичные закономерности проявились в реальных разговорах. Партнеры, которые выражали больше негатива, рассматривались как нуждающиеся в большей поддержке и получали более эффективную помощь взамен. Это сохранялось даже после учета других типов эмоционального выражения, таких как позитивные или нейтральные комментарии.

Специалисты также проверили, имеет ли значение серьезность проблемы. Изначально они ожидали, что негативная экспрессия может дать обратный эффект, если проблема была пустяковой, но это не подтвердилось. Во всех трех исследованиях эффект эмоциональной экспрессии не зависел от того, насколько серьезным был стрессовый фактор. То есть выражение негативных эмоций по поводу даже незначительных проблем все равно вызывало лучшую поддержку со стороны партнеров.

Хотя негативная экспрессивность помогает получить поддержку, она имеет недостатки. Исследования показали, что крайне негативные сообщения также могут восприниматься как жалобы и создавать впечатление, что человек плохо справляется со своими проблемами — все это снижает отзывчивость.

Тем не менее во всех трех исследованиях общий эффект от выражения негативных эмоций был положительным: партнеры оказывали лучшую и более полезную поддержку, когда считали, что человек искренне расстроен.

«Один из ключевых выводов заключается в том, что выражение своих негативных эмоций, таких как грусть, по поводу стрессовых событий может помочь сообщить другим, что вам нужна поддержка, — говорит Сиглер. — Однако мы не предлагаем людям выражать негатив неискренне или всем, кого они встречают, все время, поскольку выражение негатива такими способами может иметь иные последствия, чем те, которые мы наблюдали».