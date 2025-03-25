Люди с тревожной привязанностью, как правило, проявляют более выраженные симптомы любовной зависимости. Вероятно, тревожная привязанность усиливает страх разлуки, что делает их более уязвимыми к незрелым защитным механизмам.

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Любовная зависимость представляет собой поведенческое расстройство, в рамках которого человек становится слишком зависимым от романтических отношений, порой достигая состояния одержимости. Люди, страдающие этим расстройством, ощущают сильную потребность в эмоциональной связи и постоянно ищут одобрения и внимания со стороны своих партнеров. Этот постоянный страх оказаться брошенными приводит к формированию нездоровых моделей поведения в отношениях, таких как навязчивость, ревность и готовность терпеть токсичное поведение.

В случае разрыва отношений у людей, зависимых от любви, могут проявляться симптомы абстиненции, включая тревожность, депрессию и навязчивое поведение, такое как чрезмерное общение через мессенджеры или преследование партнера. Это состояние часто связывают с низкой самооценкой, детскими травмами и различными скрытыми проблемами с психическим здоровьем, включая расстройства привязанности.

Автор исследования Элеонора Топино и ее коллеги выдвинули гипотезу о том, что тревога, связанная с разлукой, а также неэффективные защитные механизмы играют ключевую роль в установлении связи между привязанностью и любовной зависимостью, которая усиливает переживания на фоне разлуки и увеличивает вероятность применения неадаптивных защитных стратегий, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями. В результате такие факторы могут способствовать развитию любовной зависимости.

Страх привязанности является одним из четырех основных типов эмоциональной привязанности. Этот тип характеризуется глубокой потребностью в близости, сопровождающейся сильным страхом быть отвергнутым, что приводит к избеганию эмоциональной привязанности, несмотря на внутреннюю потребность в ней. Также выделяются три других типа привязанности:

Надежная привязанность, где люди чувствуют себя уверенно как в близости, так и в независимости.

Тревожная привязанность, которая проявляется в выраженной потребности в эмоциональной близости и страхе оставаться в одиночестве.

Избегающая привязанность, при которой люди предпочитают независимость и уклоняются от формирования эмоциональной близости.

В исследовании приняло участие 332 студента из Италии, среди которых 80% были девушки, средний возраст участников составил 23 года. Респонденты прошли различные тесты для выявления симптомов любовной зависимости, используя опросник «Краткая форма любовной зависимости». Также оценивались модели привязанности с помощью опросника «Отношения», уровень тревожности при разлуке с использованием шкалы «Семь сфер зависимости», а также защитные механизмы через опросник «Стиль защиты из сорока пунктов».

Анализ полученных данных показал, что участники с тревожным типом привязанности чаще сообщали о значительных симптомах любовной зависимости, они также испытывали большую тревогу при расставании и применяли невротические и незрелые защитные механизмы.

Невротические защитные механизмы включают:

Отмену — выражается в попытке «нейтрализовать» неприятную мысль или действие.

Псевдоальтруизм — проявляется в оказании помощи другим, но эта помощь часто направлена на удовлетворение собственных потребностей, а не на искреннее желание сделать добро.

Идеализацию — заключает в себе склонность переоценивать положительные черты человека, при этом игнорируя его недостатки.

Формирование реакции — связано с тем, что человек демонстрирует эмоции, противоположные своим истинным чувствам, чтобы снизить уровень тревожности.

Незрелые защитные механизмы:

Проекция — подразумевает приписывание своих неприемлемых мыслей или чувств другим людям.

Пассивная агрессия — когда человек косвенно выражает свой гнев или недовольство.

Действие — характеризуется участием в импульсивном или деструктивном поведении как способ выражения подавленных эмоций.

Отрицание — человек отказывается признавать реальность, что помогает избежать стресса и тревоги.

Диссоциация — отключение от своих эмоций или самой реальности, что позволяет справляться с сильным стрессом.

Девальвация — умышленное принижение ценности себя или окружающих для того, чтобы преодолеть собственные неуверенности.

Аутистическая фантазия — уход в мир чрезмерных мечтаний, как метод ухода от реальности.

Разделение — указывает на восприятие людей или ситуаций как исключительно хороших или исключительно плохих.

Соматизация — процесс преобразования эмоциональных проблем в физические симптомы.

В ходе исследования было установлено, что тревожная привязанность усугубляет страх разлуки и приводит к применению незрелых защитных механизмов. Эти элементы, в свою очередь, способствуют формированию любовной зависимости.

Исследование освещает взаимосвязь между моделями привязанности и любовной зависимостью. Однако методология исследования не предоставляет возможности для установления причинно-следственных связей на основе полученных результатов. Предложенный в работе психологический механизм остается гипотетическим до тех пор, пока его не удастся подтвердить с помощью более тщательных и надежных исследований.

Доктор философии, сертифицированный психолог и автор книги «Отпускание бывшего» Кортни С. Уоррен специализируется на любовной зависимости и расставаниях. Она обнаружила, что некоторые токсичные отношения начинаются как «чрезмерно позитивный любовный роман-сказка». Это может быть красным флагом, указывающим на «бомбардировщика любви»: человека, который выражает свою привязанность чрезвычайно обожающим, очень интимным образом — обычно на ранних стадиях отношений.