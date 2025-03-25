Люди с тревожной привязанностью, как правило, проявляют более выраженные симптомы любовной зависимости. Вероятно, тревожная привязанность усиливает страх разлуки, что делает их более уязвимыми к незрелым защитным механизмам.
Любовная зависимость представляет собой поведенческое расстройство, в рамках которого человек становится слишком зависимым от романтических отношений, порой достигая состояния одержимости. Люди, страдающие этим расстройством, ощущают сильную потребность в эмоциональной связи и постоянно ищут одобрения и внимания со стороны своих партнеров. Этот постоянный страх оказаться брошенными приводит к формированию нездоровых моделей поведения в отношениях, таких как навязчивость, ревность и готовность терпеть токсичное поведение.
В случае разрыва отношений у людей, зависимых от любви, могут проявляться симптомы абстиненции, включая тревожность, депрессию и навязчивое поведение, такое как чрезмерное общение через мессенджеры или преследование партнера. Это состояние часто связывают с низкой самооценкой, детскими травмами и различными скрытыми проблемами с психическим здоровьем, включая расстройства привязанности.
Автор исследования Элеонора Топино и ее коллеги выдвинули гипотезу о том, что тревога, связанная с разлукой, а также неэффективные защитные механизмы играют ключевую роль в установлении связи между привязанностью и любовной зависимостью, которая усиливает переживания на фоне разлуки и увеличивает вероятность применения неадаптивных защитных стратегий, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями. В результате такие факторы могут способствовать развитию любовной зависимости.
Страх привязанности является одним из четырех основных типов эмоциональной привязанности. Этот тип характеризуется глубокой потребностью в близости, сопровождающейся сильным страхом быть отвергнутым, что приводит к избеганию эмоциональной привязанности, несмотря на внутреннюю потребность в ней. Также выделяются три других типа привязанности:
В исследовании приняло участие 332 студента из Италии, среди которых 80% были девушки, средний возраст участников составил 23 года. Респонденты прошли различные тесты для выявления симптомов любовной зависимости, используя опросник «Краткая форма любовной зависимости». Также оценивались модели привязанности с помощью опросника «Отношения», уровень тревожности при разлуке с использованием шкалы «Семь сфер зависимости», а также защитные механизмы через опросник «Стиль защиты из сорока пунктов».
Анализ полученных данных показал, что участники с тревожным типом привязанности чаще сообщали о значительных симптомах любовной зависимости, они также испытывали большую тревогу при расставании и применяли невротические и незрелые защитные механизмы.
Невротические защитные механизмы включают:
Незрелые защитные механизмы:
В ходе исследования было установлено, что тревожная привязанность усугубляет страх разлуки и приводит к применению незрелых защитных механизмов. Эти элементы, в свою очередь, способствуют формированию любовной зависимости.
Исследование освещает взаимосвязь между моделями привязанности и любовной зависимостью. Однако методология исследования не предоставляет возможности для установления причинно-следственных связей на основе полученных результатов. Предложенный в работе психологический механизм остается гипотетическим до тех пор, пока его не удастся подтвердить с помощью более тщательных и надежных исследований.
Доктор философии, сертифицированный психолог и автор книги «Отпускание бывшего» Кортни С. Уоррен специализируется на любовной зависимости и расставаниях. Она обнаружила, что некоторые токсичные отношения начинаются как «чрезмерно позитивный любовный роман-сказка». Это может быть красным флагом, указывающим на «бомбардировщика любви»: человека, который выражает свою привязанность чрезвычайно обожающим, очень интимным образом — обычно на ранних стадиях отношений.