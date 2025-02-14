Исследование показало, что микроскопические частицы, выбрасываемые тормозными колодками, могут быть более токсичными, чем те, которые содержатся в выхлопных газах дизельных автомобилей. Даже при переходе на электромобили загрязнение от автомобилей не удастся искоренить, пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что более высокая концентрация меди в некоторых часто используемых тормозных колодках связана с усилением вредного воздействия на чувствительные клетки легких людей в результате вдыхания частиц.

Воздействие загрязнения, создаваемого автомобилями, фургонами и грузовиками, ранее связывали с повышенным риском заболеваний легких и сердца. При этом внимание в основном концентрировалось на выбросах выхлопных газов.

Однако частицы также выбрасываются в воздух из-за износа шин, дороги и тормозных колодок. Эти выбросы в значительной степени не регулируются законодательством. Исследование показало, что эти «не выхлопные» источники загрязнения в настоящее время ответственны за большую часть выбросов твердых частиц транспортными средствами в Великобритании и некоторых частях Европы. Причем основным источником среди них является тормозная пыль.

Доктор Джеймс Паркин из Университета Саутгемптона и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Particle and Fibre Toxicology, сказал, что люди обычно связывают загрязнение от автомобилей с выхлопными трубами и думают, что электромобили имеют нулевые выбросы. Однако они все равно производят твердые частицы из-за трения и износа дороги, шин и тормозов.

«Мы хотели понять, как различные типы химического состава прокладок влияют на токсичность выделяемых частиц и что это может означать для здоровья людей», — говорит он.

Ученые изучили влияние на здоровье легких твердых частиц, содержащихся в четырех различных типах тормозных колодок с различным химическим составом:

низкометаллических;

полуметаллических;

безасбестовых органических;

гибридно-керамических.

Результаты показали, что из четырех типов тормозных колодок органические колодки без асбеста были наиболее эффективными в плане вызывания воспаления и других маркеров токсичности, и были признаны более токсичными для клеток легких человека, чем частицы выхлопных газов дизельных двигателей. Керамические колодки оказались на втором месте по токсичности.

Доктор Ян Мадвэй, старший преподаватель факультета общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона, сообщил, что, хотя результаты исследования кажутся обоснованными, не стоит преждевременно делать вывод о том, что выбросы от износа тормозных колодок хуже, чем выхлопные газы дизельного топлива.

Он заявил, что слишком много переменных остаются неконтролируемыми: типы тормозных дисков, состав частиц выхлопных газов дизельных двигателей и выбранные конечные точки, среди прочего.

«Хотя в этой статье основное внимание уделяется тормозам, износ шин и повторное образование дорожной пыли также следует учитывать. Это имеет значительные политические последствия, поскольку предполагает, что политика, нацеленная исключительно на выбросы выхлопных газов, не сможет полностью снизить риски загрязняющих веществ, связанных с транспортом», — добавил Мадвэй.

Руководитель проекта профессор Мэтью Локсхэм отметил, что это справедливое замечание, но добавил, что частицы износа тормозов были получены на испытательном стенде в соответствии со стандартным циклом торможения, различными типами и скоростью торможения, которые используются для испытания тормозов. Поэтому, по его словам, можно было бы ожидать, что частицы будут репрезентативными для обычных реальных частиц износа тормозов.

«Хотя вполне могут быть различия в частицах из каждого из этих источников, вызванные изменениями в тормозной системе или параметрах двигателя, я думаю, было бы справедливо предположить, что эти различия будут гораздо меньше, чем различия, обусловленные отдельными источниками», — заключил он.

Ранее исследование показало, что даже кратковременное воздействие загрязняющих воздух твердых частиц (PM) может ухудшать способность человека сосредотачиваться и распознавать эмоции, что затрудняет выполнение обычных, повседневных задач, снижает уровень внимания, увеличивает рассеянность и оказывает влияние на социальные взаимодействия.