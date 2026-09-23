Хронический стресс и неблагоприятные жизненные обстоятельства могут быть связаны с воспалением, которое сопровождается постепенными изменениями в структуре сердца. К такому выводу пришли британские исследователи, изучив данные почти полумиллиона человек.

Sasun Bughdaryan, Unsplash

Исследователи из Имперского колледжа Лондона сосредоточились на хроническом воспалении — состоянии, при котором иммунная система остается активной в течение длительного времени. Его и раньше связывали с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но теперь авторы решили выяснить, сопровождается ли воспаление изменениями в структуре и работе самого сердца.

Для этого ученые проанализировали данные 488 079 участников британской биомедицинской базы. Помимо медицинских показателей, они учитывали генетику, образ жизни и жизненные обстоятельства — от курения и физической активности до финансовых трудностей, одиночества и качества сна.

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У участников с более высоким уровнем воспаления обнаружили более толстые стенки сердца и меньший объем его камер. При каждом сокращении сердце также перекачивало меньше крови. По мнению авторов работы, такие изменения могут отражать ранние этапы развития сердечной недостаточности.

Более высокий уровень воспаления также сопровождался большей частотой серьезных сердечно-сосудистых событий. За время наблюдения они произошли примерно у 15% участников с наиболее высокими показателями воспаления. В группе с минимальным уровнем воспаления таких случаев было около 11%.

Авторы обнаружили и другую закономерность. Более выраженное воспаление чаще встречалось у людей с высоким психологическим напряжением и менее благоприятными социально-экономическими условиями.

Полученные данные допускают такую последовательность событий. Постоянный стресс и неблагоприятные жизненные условия могут поддерживать воспаление, а оно, в свою очередь, связано с постепенными изменениями сердца. Однако исследование не позволяет утверждать, что именно стресс стал причиной этих изменений.

«Миллионы людей могут жить со скрытым воспалением, которое медленно изменяет их сердце и вызывает долгосрочные повреждения, увеличивая риск инфаркта и инсульта», — считает Деклан О’Риган из Имперского колледжа Лондона.

Помимо этого, исследователи выявили несколько белков, связанных с воспалительными процессами. В дальнейшем эти молекулы могут помочь раньше выявлять людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом авторы подчеркивают, что базовые меры профилактики по-прежнему имеют значение. Отказ от курения, регулярная физическая активность, сбалансированное питание и контроль веса помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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