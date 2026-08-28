МТС Линк, Контур. Толк, DION и Zoom получили самые высокие оценки по стабильности видеоконференцсвязи в исследовании J’son & Partners Consulting. Аналитики протестировали 12 облачных платформ в офисе и при подключении через мобильный интернет в автомобиле, лифте, метро и кафе. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Тестирование проходило в июне–июле 2026 года. В каждой сессии участвовали 10 человек с включенными камерами и микрофонами. Эксперты оценивали частоту зависаний и отключений, качество видео и звука, а также стабильность мобильных и десктопных приложений.

Хуже всего большинство платформ работало при подключении через публичный Wi-Fi. Средняя оценка качества связи в кафе составила 79 баллов из 100. При этом автомобиль, лифт и метро оказались менее проблемными сценариями, несмотря на нестабильное соединение.

По качеству видео в сложных условиях лидировали Zoom, МТС Линк и DION. По звуку первое место занял Zoom, второе — DION, третье — Контур. Толк и МТС Линк. По устойчивости самого подключения лучшим оказался МТС Линк. Наибольшую долю успешных подключений с качественными видео и звуком показали Zoom, МТС Линк, DION и Контур. Толк.

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В офисе через стабильный Wi-Fi наиболее высокие результаты получили Контур. Толк, МТС Линк, DION, IVA360, Microsoft Teams и Zoom. В целом платформы заметно улучшили показатели по сравнению с предыдущим исследованием 2024 года: средний индекс стабильности вырос с 81 до 96 баллов.

Помимо устойчивости соединения аналитики оценили функциональность сервисов. По индексу технологичности первое место занял МТС Линк с широким набором инструментов для видеосвязи, демонстрации материалов и настроек встреч. Далее расположились Zoom с 86 баллами, IVA360 с 81 и Контур. Толк с 80 баллами.

Российские решения в исследовании оказались сопоставимы с зарубежными по функциональности: средний индекс технологичности составил 65 баллов против 66,5 у иностранных платформ. При этом МТС Линк, IVA360 и Контур. Толк превысили средний показатель.

МТС Линк также сохранил первое место по стабильности в сравнении с результатами 2024 года. Положительную динамику показали Zoom, DION и Контур. Толк, тогда как результат Яндекс Телемоста существенно не изменился.

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