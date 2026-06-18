Оплату на личные банковские карты предприниматели чаще всего называли распространенной серой практикой в бизнесе. К такому выводу пришли Т-Бизнес Секреты и Т—Ж по итогам совместного исследования.

Получение оплаты на личную карту назвали распространенной серой практикой 47% опрошенных предпринимателей. Еще 24% указали на расчеты без кассового чека, а 14% — на прием наличных без необходимого оформления.

Среди других практик респонденты назвали оформление сотрудников по гражданско-правовым договорам вместо трудовых, когда отношения фактически соответствуют обычной работе в штате. Такой ответ выбрали 8% участников исследования. Еще 5% сообщили, что часто сталкиваются с предпринимательской деятельностью без регистрации ИП или статуса самозанятого.

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Четверть предпринимателей заявили, что практически не сталкиваются с подобными практиками в своей работе. Большинство опрошенных при этом знают о случаях их использования, а 16% считают их обычным явлением для своего сегмента рынка.

Большинство покупателей не готовы соглашаться на непрозрачные способы расчета, если у них есть альтернатива. По данным Т—Ж, 69% респондентов стараются отказаться от перевода на личную карту или оплаты наличными без кассового чека. Выполнить такую просьбу продавца готов только каждый четвертый.

Авторы исследования пришли к выводу, что покупателям важны прозрачные условия расчета и возможность получить кассовый чек. При наличии выбора большинство предпочтет способ оплаты, который позволяет официально подтвердить покупку.

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