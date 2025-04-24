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Исследование показало, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы снизить риск депрессии

Исследование показало, сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы снизить риск депрессии

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, показывает, что люди, которые занимаются сексом не менее одного раза в неделю, реже испытывают симптомы депрессии. Результаты также предполагают, что секс один-два раза в неделю может принести наибольшую психологическую пользу.

Изображение: Vitor Monthay, Unsplash

Исследование обнаружило связь между сексом и депрессией. В частности выяснилось, что при увеличении частоты половых актов симптомы депрессии проявляются реже. Такая зависимость сохранялась даже с учетом других факторов, таких как возраст, физическое здоровье и социально-экономический статус.

Исследование провели исследователи из Первой аффилированной больницы Шэньчжэньского университета и медицинского колледжа Университета Шаньтоу. Их целью было изучить, может ли сексуальная активность — часто упускаемый из виду аспект образа жизни — служить поведенческим индикатором, связанным с психическим здоровьем.

Хотя секс широко известен пользой для физического здоровья, его роль в эмоциональном благополучии изучается реже. Депрессия остается одной из основных причин инвалидности и снижения качества жизни, и выявление изменяемых факторов образа жизни, которые могли бы уменьшить ее бремя, является важной целью для исследователей общественного здравоохранения.

Для изучения этого вопроса исследователи проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES) — долгосрочного проекта, в рамках которого собирается информация о здоровье и поведении репрезентативной выборки взрослых в США.

Они сосредоточились на сведениях собранных в период с 2005 по 2016 год, отобрав участников в возрасте от 20 до 59 лет, которые сообщили о своей сексуальной активности за последний год и заполнили стандартный опросник по депрессии, известный как Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).

Окончательная выборка включала 14 741 человека. Около 7,5% этих участников имели баллы PHQ-9, указывающие на умеренную или тяжелую депрессию. Сексуальная активность была разделена на три уровня:

  • реже одного раза в месяц;
  • чаще одного раза в месяц, но реже одного раза в неделю;
  • не реже одного раза в неделю.

Исследователи также собрали информацию о возрасте, поле, расе, доходе, образовании, семейном положении, страховом покрытии и физическом здоровье, которое оценивалось с помощью индекса коморбидности Чарлсона, помогающего спрогнозировать течение болезни.

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Исследователи обнаружили, что люди, которые занимались сексом не реже одного раза в неделю, имели значительно более низкие шансы на депрессию по сравнению с теми, кто занимался сексом реже одного раза в месяц.

В частности, у людей, которые занимались сексом еженедельно, шансы столкнуться с депрессией снижались на 24%. У тех, кто занимался сексом чаще одного раза в месяц, но реже раза в неделю, шансы столкнуться с депрессией были примерно на 23% ниже.

Исследователи также изучили, была ли связь между сексуальной частотой и депрессией линейной или нелинейной. Анализ выявил то, что они описали как «эффект насыщения» — психологическая польза от секса достигала пика при частоте от 52 до 103 раз в год, или примерно один-два раза в неделю.

Любопытно, что связь между сексуальной активностью и защитой от депрессии оказалась более выраженной среди:

  • молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет;
  • мексиканских американцев;
  • неиспаноязычных белых участников;
  • людей без медицинской страховки.

При этом исследователи не нашли значительных различий по полу, уровню дохода или образованию.

Однако важно отметить, что все данные были собраны в один момент времени. В результате исследователи не смогли определить, приводит ли снижение сексуальной частоты к депрессии, снижает ли депрессия сексуальную активность или на то и другое влияют другие общие факторы.

При этом авторы уверены, что частота половых актов может быть полезным поведенческим маркером при оценке и лечении психического здоровья. Регулярная сексуальная активность может помочь снизить стресс, укрепить чувство близости и эмоциональной связи, что положительно влияет на психическое здоровье.

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На физиологическом уровне сексуальная активность связана с выбросом эндорфинов и других нейрохимических веществ, которые, как известно, повышают настроение. Кроме того, она может рассматриваться как форма физической активности, которая известна своими положительными эффектами на психологическое благополучие.

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