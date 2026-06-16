Бывшие сотрудники чаще всего оставляют отзывы о работодателе, чтобы предупредить потенциальных кандидатов. Такой мотив назвали 52% авторов отзывов, участвовавших в исследовании Dream Job среди более чем 2000 человек. Подробности — в распоряжении «Инка».

Еще 35% бывших сотрудников используют отзывы, чтобы поделиться собственным опытом, 23% рассчитывают через публичную обратную связь добиться изменений, а 22% хотят, чтобы их позицию услышали. Поэтому такая аудитория чаще выбирает площадки, которые соискатели видят еще до трудоустройства.

У действующих сотрудников мотивы отличаются. Для 32% публикация стала способом рассказать о рабочем опыте, еще по 26% стремились повлиять на изменения внутри компании или предупредить других людей. В этом случае отзыв чаще воспринимают как способ донести информацию до руководителей и HR-специалистов.

Исследование показало, что желание высказаться далеко не всегда приводит к публикации. О намерении оставить отзыв сообщили 20% респондентов, но в итоге так его и не разместили. Еще 11% ограничились обсуждением работодателя с друзьями или родственниками.

Читайте также «Возможность» стало словом 2025 года в отзывах сотрудников о работодателях

На специализированных ресурсах отзывы публиковали 10% участников опроса. Только 4% одновременно оставляли обратную связь внутри компании и на внешних площадках. По данным Dream Job, значительная часть мнений о работодателях остается в личных разговорах и так и не доходит до бизнеса.

Главным препятствием для публикации стало отсутствие достаточного повода. Такой вариант выбрали 35% респондентов, столкнувшихся с барьерами. Еще 30% не захотели тратить время на подготовку комментария, а 24% не увидели связи между отзывом и возможными изменениями.

Опасения за безопасность оказались менее значимыми. Недоверие к анонимности назвали причиной отказа 15% участников исследования, страх негативных последствий — 13%. Операционный директор Dream Job Константин Никонов считает, что роль страха в теме отзывов часто переоценивают. По его словам, гораздо чаще сотрудники не понимают практической пользы публикации или не уверены, что их мнение кто-то заметит.

Результаты исследования показывают, что отсутствие отзывов не всегда говорит о благополучной ситуации в компании. Многие сотрудники готовы обсуждать рабочую среду, но делают это в личных разговорах, закрытых чатах и внутри своего круга общения, а не публично.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.