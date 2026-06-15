58% человек из 1137 опрошенных считают, что современные производственные предприятия стали экологичнее, чем 10–20 лет назад. При этом только 47% респондентов готовы сказать то же самое о строительной отрасли. Такие данные приводит производитель решений из каменной ваты «Роквул» в исследовании ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). Результаты опроса — в распоряжении «Инка».

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Главным источником экологических проблем россияне по-прежнему считают выбросы предприятий в атмосферу — этот вариант выбрали 66% респондентов. Также в тройку наиболее серьезных угроз вошли вырубка лесов (57%) и промышленные отходы (42%).

Несмотря на это, большинство участников опроса признали, что современные заводы оказывают на окружающую среду меньшее воздействие, чем два десятилетия назад. В «Роквул» объясняют такую оценку масштабной модернизацией предприятий.

«Многие производства, действительно, провели существенную модернизацию и стали оказывать меньше негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, предприятия широко рассказывают о подобных изменениях, а часть улучшений заметна и самим жителям индустриальных городов», — пояснил Денис Романов, технический директор компании.

По мнению экспертов, свою роль сыграли обновление оборудования, внедрение более экологичных технологий и ужесточение требований государства к промышленным объектам.

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При этом к строительной отрасли россияне относятся заметно более скептически. Лишь 47% опрошенных считают современные методы строительства более экологичными по сравнению с теми, что использовались 10–20 лет назад. Еще 40% с этим не согласны.

В компании связывают это с тем, что экологические изменения в промышленности заметнее внешне, тогда как экологизация строительства часто происходит внутри процессов и остается незаметной для потребителей.

«Современные заводы даже внешне сильно отличаются от того, что было несколько десятилетий назад. Облик строительных площадок почти не изменился, а снижение негативного влияния на экологию во многом связано с внутренними процессами — например, с переработкой материалов или использованием энергоэффективных решений», — добавил Романов.

Эксперты считают, что для девелоперов экологическая повестка постепенно становится конкурентным преимуществом. При этом наибольший эффект бизнесу приносят инициативы, которые одновременно снижают нагрузку на окружающую среду и сокращают расходы. Среди них — переработка отходов, повторное использование материалов, внедрение энергоэффективных технологий и системы водосбережения.

По данным Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий в 2025 году сократился на 3%.

Что это значит для бизнеса

По результатам опроса можно предположить, что экологические инвестиции начинают работать если не на выполнение требований регуляторов, то точно на восприятие компании со стороны общества. Поскольку заводам удалось убедить больше половины людей в том, что их производства стали чище и технологичнее, чем 10–20 лет назад, то для бизнеса это может быть сигналом о том, что модернизация, снижение выбросов, переработка отходов и повышение энергоэффективности могут приносить не только операционную экономию, но и репутационные дивиденды.

В то же время строительная отрасль пока не получила такого уровня доверия. Это означает, что девелоперам, вероятно, придется активнее объяснять клиентам, какие экологические практики используются при строительстве и эксплуатации объектов, и переводить разговор о «зеленых дворах» в плоскость конкретных технологий и измеримых результатов.

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