58% человек из 1137 опрошенных считают, что современные производственные предприятия стали экологичнее, чем 10–20 лет назад. При этом только 47% респондентов готовы сказать то же самое о строительной отрасли. Такие данные приводит производитель решений из каменной ваты «Роквул» в исследовании ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). Результаты опроса — в распоряжении «Инка».
Главным источником экологических проблем россияне по-прежнему считают выбросы предприятий в атмосферу — этот вариант выбрали 66% респондентов. Также в тройку наиболее серьезных угроз вошли вырубка лесов (57%) и промышленные отходы (42%).
Несмотря на это, большинство участников опроса признали, что современные заводы оказывают на окружающую среду меньшее воздействие, чем два десятилетия назад. В «Роквул» объясняют такую оценку масштабной модернизацией предприятий.
«Многие производства, действительно, провели существенную модернизацию и стали оказывать меньше негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, предприятия широко рассказывают о подобных изменениях, а часть улучшений заметна и самим жителям индустриальных городов», — пояснил Денис Романов, технический директор компании.
По мнению экспертов, свою роль сыграли обновление оборудования, внедрение более экологичных технологий и ужесточение требований государства к промышленным объектам.
При этом к строительной отрасли россияне относятся заметно более скептически. Лишь 47% опрошенных считают современные методы строительства более экологичными по сравнению с теми, что использовались 10–20 лет назад. Еще 40% с этим не согласны.
В компании связывают это с тем, что экологические изменения в промышленности заметнее внешне, тогда как экологизация строительства часто происходит внутри процессов и остается незаметной для потребителей.
«Современные заводы даже внешне сильно отличаются от того, что было несколько десятилетий назад. Облик строительных площадок почти не изменился, а снижение негативного влияния на экологию во многом связано с внутренними процессами — например, с переработкой материалов или использованием энергоэффективных решений», — добавил Романов.
Эксперты считают, что для девелоперов экологическая повестка постепенно становится конкурентным преимуществом. При этом наибольший эффект бизнесу приносят инициативы, которые одновременно снижают нагрузку на окружающую среду и сокращают расходы. Среди них — переработка отходов, повторное использование материалов, внедрение энергоэффективных технологий и системы водосбережения.
По данным Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий в 2025 году сократился на 3%.
По результатам опроса можно предположить, что экологические инвестиции начинают работать если не на выполнение требований регуляторов, то точно на восприятие компании со стороны общества. Поскольку заводам удалось убедить больше половины людей в том, что их производства стали чище и технологичнее, чем 10–20 лет назад, то для бизнеса это может быть сигналом о том, что модернизация, снижение выбросов, переработка отходов и повышение энергоэффективности могут приносить не только операционную экономию, но и репутационные дивиденды.
В то же время строительная отрасль пока не получила такого уровня доверия. Это означает, что девелоперам, вероятно, придется активнее объяснять клиентам, какие экологические практики используются при строительстве и эксплуатации объектов, и переводить разговор о «зеленых дворах» в плоскость конкретных технологий и измеримых результатов.
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