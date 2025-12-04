Опции новогоднего отдыха в России в 2025 году предлагаются на любой домашний бюджет. Причем, согласно исследованию сервиса бронирования «Отелло», Калининград стал самым дорогим направлением со средней стоимостью ночи в 13,4 тыс. руб., тогда как Адлер оказался самым бюджетным — 6,6 тыс. руб., пишет ТАСС.

Freepik

Среди топ-10 наиболее популярных у туристов направлений традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань. В эту же десятку вошли Сириус, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Калининград, Екатеринбург и Краснодар.

При этом заметно выросла популярность Адлера и Калининграда, которые в прошлом году находились лишь во второй двадцатке, а теперь входят в число главных хитов. Существенный скачок совершила и Рязань, объявленная новогодней столицей, поднявшись в топ-20 против прошлогоднего отсутствия даже в топ-30.

В список городов, где средняя стоимость ночи не превышает 7 тыс. руб., помимо Адлера входят Пермь, Владивосток, Тверь, Тюмень, Мурманск, Смоленск, Красноярск и Ростов-на-Дону.

В саму новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января путешественники чаще всего бронируют проживание в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сириусе и Адлере. При этом средний чек за эту ночь вырос на 26% по сравнению с прошлым годом и примерно на 5% выше, чем в среднем за все новогодние праздники.

Общая тенденция указывает на растущий интерес к внутреннему туризму, но сопровождается заметным подорожанием, особенно в наиболее востребованных локациях и в пиковую дату.

В целом с этим праздники россияне будут отдыхать 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, — такой проект еще летом подготовило Минтруда.