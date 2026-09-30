Российский бизнес в социальных медиа чаще обсуждает проблемы с результатом маркетинга, тогда как в поисковиках пользователи преимущественно ищут конкретные инструменты продвижения. К такому выводу пришли маркетинговое агентство «ЯРКО» и «Медиалогия», сопоставив данные о публичных обсуждениях и поисковых запросах и предоставив результаты исследования «Инку».

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«Медиалогия» проанализировала более 100 тыс. публикаций, комментариев, репостов, сториз, видео и других сообщений в русскоязычных социальных медиа с 1 января по 14 сентября 2026 года. В анализ вошли публичные площадки, включая «ВКонтакте», Telegram, MAX, «Одноклассники», TikTok, «Дзен», X, YouTube и Rutube. Спам и объявления исключались. «ЯРКО» со своей стороны изучило частотность маркетинговых запросов в «Яндекс Вордстате» за период с 4 августа по 3 сентября.

Главной темой в соцмедиа стало падение или отсутствие продаж — на нее пришлось 25,2 тыс. сообщений. На втором месте — реклама, которая не приносит результата или эффективность которой непонятна, с 19,3 тыс. сообщений. Еще 14,7 тыс. сообщений относились к ситуациям, когда пользователи посещают сайт, но не совершают покупку. Три категории вместе составили около 59% всего массива обсуждений.

Следом идут проблемы с CRM — 9,5 тыс. сообщений, неэффективность «Яндекс Директа» — 6,5 тыс., SEO — 4,7 тыс. и нехватка клиентов — 3,7 тыс. В десятку также вошли анализ действий конкурентов, поиск маркетолога и ситуация, когда конкуренты забирают клиентов.

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При этом поисковый спрос выглядит иначе. Запрос «Яндекс Директ» за исследованный месяц набрал 257,8 тыс. показов, «SEO-продвижение» — 87,7 тыс. «Как привлечь клиентов» искали 6,4 тыс. раз, а «анализ конкурентов» — 6 тыс. раз. Для сравнения, прямой вопрос «почему падают продажи» дал всего 302 запроса, а «почему сайт не продает» — 230.

Исследователи связывают разницу с тем, как формулируется проблема в разных средах. В публичных обсуждениях люди говорят о том, что не работает, тогда как поисковые запросы чаще содержат название инструмента или действия, с помощью которого пользователь пытается решить задачу.

Показательна ситуация с CRM (системой управления отношений с клиентами). Проблемы с внедрением системы или организацией продаж при уже работающей CRM заняли четвертое место в рейтинге обсуждений — 9,5 тыс. сообщений. При этом запрос «какую CRM выбрать» за исследованный период имел частотность всего 373.

При этом исследование не показывает, что все авторы сообщений являются предпринимателями или руководителями компаний. «Медиалогия» формировала тематические категории с помощью специальных контекстов, указывающих на соответствующую проблему, а затем объединяла сообщения по близким темам. Отдельного фильтра по статусу автора — предприниматель, маркетолог, руководитель или потребитель — в предоставленной методологии нет. Авторы исследования ограничили массив тематикой маркетинга, но здесь речь идет о карте публичных разговоров о маркетинговых проблемах и поискового интереса к инструментам, а не о репрезентативном опросе предпринимателей.

Что это значит для бизнеса

Для маркетинга это означает, что потенциальный клиент может приходить с запросом на конкретный инструмент, хотя его исходная проблема находится на другом уровне. Например, бизнес может искать специалиста по «Директу», когда обсуждаемая им проблема — падение продаж, или выбирать CRM, хотя главная сложность заключается в организации процесса продаж.

Для компаний, которые продают маркетинговые услуги, это создает разрыв между языком спроса и языком проблемы. Поисковая аналитика показывает, что человек готов искать решение через знакомый инструмент, тогда как обсуждения в соцсетях дают больше контекста о том, какой результат его на самом деле не устраивает. Для маркетолога это означает необходимость смотреть не только на популярность отдельных каналов, но и на задачу, которую бизнес пытается ими решить.

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