Кадровая компания «Адвирос» подсчитала, сколько зарабатывали бы известные персонажи зарубежных и российских сериалов при реальных зарплатах в России 2026 года — и выяснила, что большинство экранных образов жизни не выдерживают проверки актуальными данными рынка труда. Средняя номинальная зарплата по стране составляет 109 тыс. рублей, и даже с учетом региональных различий большая часть привычных сюжетных декораций требует пересмотра.

Netflix

Геннадий Букин из «Счастливы вместе» в реальном Екатеринбурге как продавец обуви получал бы порядка 55–65 тыс. рублей в месяц, в премиум-сегменте — до 100–120 тыс. рублей. Такого дохода хватило бы на аренду небольшой квартиры одному, но не на содержание семьи из четырех человек и владение просторной двухуровневой квартирой без второго источника дохода: аренда однокомнатной квартиры в городе начинается от 30–35 тыс. рублей, а минимальная продуктовая корзина на семью — от 32 тыс. рублей.

Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» в роли журналиста или редактора в Москве могла бы рассчитывать на 100–130 тыс. рублей до налогов, в Санкт-Петербурге — на 80–130 тыс. рублей. Этих денег достаточно для аренды квартиры за пределами центра и умеренно комфортного быта, но не для регулярных походов в рестораны, постоянных поездок на такси и частых покупок дизайнерской обуви — экранный образ героини потребовал бы дополнительных источников дохода вроде книг, рекламных проектов или блога.

Архитектор Тед Мосби из «Как я встретил вашу маму» оказался бы в более устойчивом положении: в Москве специалист с опытом получает порядка 150–180 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 125–150 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 80–140 тыс. рублей. Такой доход позволяет комфортно снимать жилье и путешествовать, особенно при совместной аренде, однако отдельная квартира в центре Москвы и полное отсутствие финансовых ограничений реалистичны скорее для партнера архитектурного бюро или руководителя направления.

Ближе всего к экранному уровню достатка оказался Виктор Баринов из «Кухни»: шеф-повару в Москве предлагают от 200–300 тыс. рублей, в премиум-сегменте — от 400 тыс. рублей, в регионах диапазон составляет 90–170 тыс. рублей. При таких доходах герой действительно может позволить себе автомобиль, путешествия и траты на семью без экранных натяжек.

Эмили Купер из «Эмили в Париже» в амплуа маркетолога или PR-специалиста в Москве получала бы около 120–150 тыс. рублей, в регионах стартовые позиции ограничены 35–90 тыс. рублей. Такой зарплаты хватает на аренду квартиры с соседкой, но не на дизайнерский гардероб, рестораны и частые поездки — правдоподобным образ героини становится только при условии, что часть расходов покрывает работодатель или бренды-партнеры.

Как отмечают в «Адвирос», экранные образы финансового благополучия остаются художественным приемом: реальный доход зависит от региона, наличия жилья, семейного бюджета и дополнительных источников заработка, а не только от профессии как таковой.

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