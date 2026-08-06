В эпоху ИИ-бума и мировой технологической гонки оказалось, что застраховать сам процесс создания инноваций по-прежнему почти негде. По данным исследователей технологических рынков A2Tech, которыми аналитики поделились с «Инком», специализированные программы для технокомпаний есть только у двух из десяти крупнейших мировых страховщиков.

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Как выяснили исследователи, страховые компании постепенно отходят от универсальных корпоративных продуктов и начинают учитывать особенности бизнес-моделей отдельных отраслей. Однако технологические компании пока остаются скорее исключением: отдельные программы для них обнаружились лишь у двух участников панели из десяти мировых страховых лидеров.

При этом в A2Tech подчеркивают, что речь идет не о полном отсутствии страхования технологического бизнеса. Большинство компаний готовы страховать имущество, ответственность или сотрудников ИТ-компаний. Но специализированные решения, учитывающие риски создания и вывода на рынок новых технологий, пока встречаются редко.

Аналитики выделяют два подхода к развитию такого страхования. Первый — адаптация существующих корпоративных продуктов под особенности технологических компаний. В этом случае страховщик объединяет привычные виды страхования — имущества, ответственности, сотрудников и киберрисков — с учетом специфики работы ИТ-бизнеса.

В качестве примера авторы исследования приводят Zurich Insurance Group. Компания предлагает отдельную программу для технологического бизнеса, которая включает страхование ИТ-инфраструктуры и оборудования, гражданской и профессиональной ответственности, сотрудников, международной деятельности, а также киберрисков, включая утечки данных, кибервымогательство и перебои в работе сетей.

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Второй подход исследователи считают более редким и более интересным. В этом случае объектом страхования становится уже не сама компания, а процесс создания инновации. Полисы могут покрывать расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание прототипов, испытания, выпуск первой партии продукции, защиту интеллектуальной собственности и коммерциализацию технологии.

Такую модель среди участников исследования аналитики обнаружили только у китайской Ping An. Компания развивает отдельную линейку технологического страхования, которая распространяется не только на имущество и ответственность бизнеса, но и на сам инновационный цикл. В частности, страховка может компенсировать часть расходов на НИОКР при неудачном завершении проекта, покрывать лабораторное оборудование, интеллектуальную собственность и первые партии новой продукции.

По данным компании, в 2025 году Ping An оформила более 3,2 млн полисов технологического страхования с совокупным объемом покрытия свыше $1,3 трлн.

Одновременно страховщики начинают разрабатывать продукты для отдельных технологических направлений. Так, AXA в прошлом году расширила корпоративную программу CyberRiskConnect покрытием рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом, включая нарушения при использовании данных для обучения моделей и требования нового регулирования в сфере ИИ.

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Российский рынок

В России комплексные программы страхования технологических компаний и самого инновационного процесса пока практически отсутствуют. Страховщики предлагают отдельные виды покрытия. Например, «Ингосстрах» страхует профессиональную ответственность при оказании ИТ-услуг и ответственность правообладателей товарных знаков, а СОГАЗ — ответственность товаропроизводителей, которая может быть актуальна и для технологических компаний. Однако риски разработки, испытаний и коммерциализации новых технологий в большинстве случаев остаются за пределами страхового покрытия.

При этом нормативная база постепенно появляется. С 2023 года действует ГОСТ Р 70484−2022 «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков», предусматривающий страхование прав на интеллектуальную собственность, расходов на их защиту, рисков коммерциализации и кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности. Однако массовых страховых продуктов, построенных на этих принципах, на российском рынке пока не появилось.

«Исследование показывает, что страхование технологического бизнеса постепенно выходит за рамки стандартного набора корпоративных полисов. Наиболее интересное изменение — появление продуктов, где объектом страхования становится фактически сам процесс создания технологии: НИОКР, прототип, первая партия продукции или интеллектуальная собственность», — отметила соосновательница A2Tech Анна Раевская.

По ее словам, помимо указанных выше страховщиков со специализированными решениями их конкуренты оставили это направление частью универсального корпоративного предложения.

Что это значит для бизнеса

Хотя специализированное страхование инноваций остается редкостью даже среди крупнейших мировых страховщиков, есть вероятность, что по мере роста числа компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, робототехники и deeptech, спрос на такие продукты будет увеличиваться. Отдельные примеры уже есть, и они могут работать не как базовый инструмент защиты от рисков, но и как дополнительный механизм привлечения финансирования для технологических проектов.

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