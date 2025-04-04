Лишь 13% работающих россиян делают резервные копии не реже одного раза в неделю, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ и компании «Киберпротект», материалы которого есть в рапоряжении «Инк.». В то же время большинство (62%) опрошенных проделывали эту процедуру хотя бы раз.

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Наибольшая доля респондентов с привычкой регулярно делать резервное копирование данных — среди россиян от 25 до 34 лет (18%).

Однако большинство делают это реже чем один раз в неделю. Так, еще 13% опрошенных сказали, что стараются создавать бэкапы хотя бы один раз в месяц, еще 11% — раз в два-три месяца, а каждый десятый (9%) россиянин признался, что вспоминает о резервном копировании своих рабочих файлов раз в год или реже.

Главной угрозой для рабочих данных опрошенные назвали взлом аккаунтов злоумышленниками и утечку информации (27%), далее идут вредоносные программы и вирусы-шифровальщики (19%), случайное удаление данных или ошибки пользователей (11%), а также поломки или кражи рабочего устройства (9%). Наименьшую (3%) тревогу у россиян вызывают стихийные бедствия и пожары, которые могут привести к потере рабочих данных.

Чаще всего в качестве наиболее ценных данных россияне называли бухгалтерские и финансовые документы (15%), столь же значимы рабочие файлы проектов (15%) — презентации, таблицы и текстовые документы, которые часто служат основой для принятия решений и разработки новых продуктов.

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Каждый десятый (12%) россиянин переживает из-за потери переписок и коммуникаций с коллегами и партнерам, а также данных, относящиеся к интеллектуальной собственности (10%). Чуть меньшее (6%) беспокойство у респондентов вызывает риск потерять клиентские базы данных и CRM-системы.

«Вопрос потери рабочих данных и уязвимости бизнеса особенно остро стоит для тех, кто работает на себя, — самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малых компаний, чью ИТ-инфраструктуру составляют несколько компьютеров или серверов, нет централизованных службы поддержки информационных технологий и обеспечения информационной безопасности», — отметила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

Опрос был проведен 31 марта на базе исследовательской платформы Тет-О-Твет. В нем участвовал 5 631 человек старше 14 лет.

Ранее в ГК InfoWatch выяснили, что 26% компаний считают проблему утечек конфиденциальной информации не существенной, несмотря на то что для российского бизнеса она стоит особенно остро.