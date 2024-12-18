Многие люди любят начинать свой день с бодрящего напитка. Новое исследование показывает, что кофе обладает пользой для здоровья и даже увеличивает шансы на более долгую и здоровую жизнь.

Команда из Университета Коимбры (Португалия) изучила 85 предыдущих исследований, в которых принимали участие жители Европы, Америки, Австралии и Азии, и проанализировала связь кофе с уровнем смертности и показателями здоровья. Результаты показали, что употребление трех чашек кофе в день увеличивает продолжительность жизни среднестатистического человека на 1,84 года.

Более того, по итогам исследования, регулярное употребление кофе также связано с увеличением продолжительности здоровой жизни — времени, проведенного без серьезных заболеваний). По словам нейробиолога Родриго Кунья, традиционные клинические рекомендации порой упускают из виду роль кофе в здоровом старении.

«Наш обзор подчеркивает роль регулярного, умеренного потребления кофе в борьбе с биологическими механизмами, которые естественным образом замедляются или отказывают по мере старения, вызывая целый ряд потенциальных проблем со здоровьем и сопутствующих заболеваний», — отметил он.

При таком большом количестве исследований, включенных в этот список, существует множество переменных, например, виды потребляемого кофе, демографические характеристики участников и продолжительность исследований. Положительные эффекты у разных людей отличаются, и вполне вероятно, что они не зависят исключительно от кофе.

В исследованиях прослеживается небольшая, но заметная связь между употреблением кофе и улучшением здоровья. В общей сложности в выборку вошли сотни тысяч добровольцев — что является одним из его преимуществ. Исследователи проанализировали такие показатели здоровья, как воспалительные процессы и метаболизм, при этом они также учитывали такие факторы, как курение и употребление алкоголя, чтобы лучше понять эффект именно от потребления кофе.

«Регулярное употребление кофе, по-видимому, влияет на сохранение функций мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем и, похоже, снижает вероятность возникновения наиболее распространенных у пожилых людей заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, инсульт, некоторые виды рака, диабет, деменция, глубокая депрессия или немощность», — пишут исследователи.

При сборе данных во многих случаев участники сами сообщали о том, сколько кофе обычно пьют. Сами исследования финансировались Институтом научной информации о кофе — некоммерческой организацией, поддерживаемой крупными международными кофейными компаниями. Это также не доказывает прямой причинно-следственной связи — существует слишком много других факторов, которые потенциально могут оказывать воздействие. Пока данных недостаточно, чтобы утверждать, что кофе и кофеин несут полную ответственность за более долгую жизнь и лучшее здоровье.

Однако эта статистика согласуется с предыдущими исследованиями, показывающими, что кофе потенциально может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, нивелировать негативные последствия сидячей работы и добавить несколько лет к жизни.

«Мы знаем, что население планеты стареет быстрее, чем когда-либо, поэтому все более важным становится изучение диетических вмешательств, которые могут позволить людям не только жить дольше, но и вести более здоровый образ жизни», — добавил Кунья.

Отказ от курения в любом возрасте также может увеличить продолжительность жизни, даже если бросить курить в возрасте около 75 лет. Об этом сообщили исследователи в области общественного здравоохранения из Мичиганского университета (U-M). Они оценивали среднее количество лет, потерянных из-за курения, и среднее количество лет, приобретенных в результате отказа от него.