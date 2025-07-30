Эксперты проанализировали особенности ведения бизнеса на крупнейших российских маркетплейсах — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет – и выявили ключевые тенденции. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Исследование Точка Банка и Data Insight охватило 709 активных продавцов с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Результаты показывают, что почти половина опрошенных (49,5%) выбрали Wildberries в качестве основной площадки, тогда как 23,9% работают на Ozon и 26,6% — на Яндекс Маркете.

Большинство селлеров — женщины (54%), при этом среди мужчин чаще встречаются крупные предприниматели с оборотом свыше 1 млн руб. в месяц. Возрастной анализ выявил, что основная доля продавцов (32%) относится к категории 36–45 лет, тогда как молодежь до 25 лет составляет лишь 16%.

Большинство селлеров (41%) имеют ежемесячный доход в диапазоне 100–500 тыс. руб., тогда как высокооборотные предприниматели (свыше 1 млн руб.) составляют лишь 9%. Средняя маржинальность бизнеса варьируется в зависимости от категории: если в сегменте одежды она не превышает 22%, то продавцы товаров для дома демонстрируют показатели на уровне 25–30%.

48% продавцов предлагают российскую продукцию, 39% — китайскую, а остальные 13% работают с товарами из других стран. При этом среди высокооборотных селлеров доля отечественных товаров минимальна, что объясняется более высокой маржинальностью импорта и устойчивым спросом на зарубежные бренды.

SEO-оптимизация остается самым популярным инструментом (27%), следом идут Яндекс Директ и email-маркетинг (по 26%). Интересно, что только 35% предпринимателей используют Excel для аналитики, тогда как крупные игроки чаще применяют специализированные платформы.

Главными вызовами для селлеров стали возвраты товаров (18%) и работа с недобросовестными покупателями (15%). При этом планы на развитие у большинства оптимистичны: 19% намерены наращивать обороты, а 16% сосредоточатся на повышении маржинальности.



