Пять минут рядом со свежесваренным кофе были связаны со снижением усталости, тревожности, растерянности и подавленности у участников небольшого японского исследования. При этом одного запаха оказалось недостаточно, чтобы заметно повысить бодрость. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

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Исследователи из Фармацевтического университета Сёва в Японии решили выяснить, как одновременно меняются настроение, активность мозга и работа сердечно-сосудистой системы после короткого воздействия аромата кофе. В эксперименте приняли участие 20 здоровых студентов в возрасте от 20 до 29 лет — восемь мужчин и 12 женщин. Кофе добровольцы не пили: ученых интересовала только реакция на его запах.

Для каждого эксперимента 20 г молотого кофе заваривали 400 мл воды при температуре 85°C, после чего стеклянный сосуд с напитком ставили примерно в 50 см от участника. В течение следующих пяти минут добровольцы просто сидели и дышали как обычно, пока запах свежего кофе естественным образом распространялся по помещению.

До и после пятиминутного воздействия исследователи оценивали настроение участников с помощью стандартизированного опросника, записывали ЭЭГ, а также измеряли частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма.

После пяти минут рядом с кофе участники сообщали о меньшей усталости, напряженности и тревожности, растерянности и подавленности. При этом показатель бодрости существенно не изменился. Получилась любопытная картина: изменения были связаны скорее с ослаблением негативных ощущений, чем с характерным для кофе «зарядом энергии».

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Одновременно после воздействия изменился так называемый индекс релаксации, рассчитанный по данным ЭЭГ. Он отражает соотношение альфа-, бета- и тета-активности мозга. После пяти минут рядом с кофе среднее значение индекса выросло примерно с 0,74 до 0,78.

Однако рост этого показателя еще не означает, что запах кофе буквально «расслабил мозг». Авторы подчеркивают, что индекс лишь отражает определенное соотношение типов электрической активности, а физиологическое значение изменения такой величины пока не установлено.

Заметных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы исследователи не обнаружили: частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма статистически значимо не изменились. Не обнаружили они и связи между тем, насколько улучшалось настроение конкретного участника, и изменением его показателя ЭЭГ. Иными словами, субъективное самочувствие и электрическая активность мозга не обязательно менялись синхронно.

Одно из возможных объяснений связано с тем, как обоняние взаимодействует с системами мозга, участвующими в эмоциях и памяти. Знакомый запах способен быстро вызывать эмоциональные реакции и связанные с прошлым опытом ассоциации — иногда еще до того, как человек успевает осознанно их сформулировать.

У запаха кофе может быть особенно много подобных ассоциаций. Для одного человека он связан с началом рабочего дня, для другого — с отдыхом, встречей с друзьями или привычным перерывом. Поэтому реакция может определяться не только самим ароматом, но и тем, чего человек от него ожидает и с каким прошлым опытом его связывает.

В пользу роли ожиданий говорит и более ранний эксперимент. В 2018 году участники, выполнявшие аналитические задания в помещении с запахом, напоминающим кофе, справлялись с ними лучше, чем группа без запаха. Авторы связали этот результат с эффектом ожидания. Один только знакомый аромат мог создавать ощущение большей бодрости и повышать уверенность в будущем результате.

У нового исследования есть принципиальное ограничение: контрольной группы в нем не было. Состояние участников сравнивали только до и после пяти минут рядом с кофе, но не с группой без запаха или с другим ароматом. Поэтому работа показывает совпадение изменений с воздействием кофейного запаха, но не позволяет доказать, что причиной был именно он.

Изменения могли быть связаны и с более простыми факторами. Участники пять минут спокойно сидели, постепенно привыкали к лабораторной обстановке и могли заранее ожидать от знакомого запаха приятного эффекта. Отделить влияние самого кофе от этих факторов без контрольной группы невозможно.

Выборка также была очень небольшой и однородной: всего 20 здоровых студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Исследователи не учитывали систематически, как часто участники пьют кофе, нравится ли он им, насколько привычен для них его запах и насколько чувствительно их обоняние. Кроме того, концентрацию аромата в помещении не измеряли, поэтому сила воздействия могла различаться от эксперимента к эксперименту.

Исследование показало, что после пяти минут рядом со свежесваренным кофе участники сообщали о меньшей усталости, тревожности и подавленности, а один из рассчитанных по ЭЭГ показателей немного вырос. Но работа не доказывает, что причиной этих изменений был именно аромат кофе. Проверить эффект помогут более крупные рандомизированные эксперименты с контрольной группой, другими запахами и учетом привычек, предпочтений и ожиданий участников.

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